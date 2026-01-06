Cómo Jacob Elordi se convirtió en un icono: mocasines negros con calcetín blanco para un tipo de casi dos metros

20 fotosFamososCómo Jacob Elordi se convirtió en un icono: mocasines negros con calcetín blanco para un tipo de casi dos metrosMarita Alonso06 ene 2026 - 05:30CETCompartir en WhatsappCompartir en FacebookCompartir en TwitterCompartir en BlueskyCompartir en LinkedinCopiar enlaceIr a los comentarios"Si te hace feliz, creo que deberías ponértelo. Ya sabes, la vida es demasiado corta para llevar ropa de mierda", dijo Jacob Elordi a la versión australiana de GQ cuando el entrevistador quiso saber más acerca de su estilo. Las responsables de su armario son las hermanas Wendi y Nicole Ferreira, que como han repetido en más de una ocasión, son conscientes de que la imponente altura del actor, que mide 1,97 m, es perfecta para que sus looks parezcan siempre salidos de un editorial de moda. Ha sido imagen de Hugo Boss y Calvin Klein y embajador global de la marca relojera suiza Tag Heuer, pero fue sin duda el reconocimiento como embajador global de Bottega Veneta el que no pilló a nadie por sorpresa, pues el protagonista de Frankenstein tiene una exquisita y extensa colección de bolsos de la marca. ¿Un buen ejemplo de cómo le sientan los diseños en la firma? En los recientes The IndieWire Honors Winter Film Awards, el actor apostó por un total look de la marca. Michael Buckner (IndieWire via Getty Images)Pero fue indudablemente en el Festival de Venecia, escogido para la presentación de 'Frankenstein', donde su estilo tanto sobre la alfombra roja como fuera de ella enamoró definitivamente al mundo. Este conjunto 'total white' de Bottega Veneta fue uno de los preferidos de su paso por el certamen. Elisabetta A. Villa (Getty Images)Sus llegadas al aeropuerto, cruciales para la imagen y construcción de la leyenda de cualquier intérprete, son también un despliegue de estilo. El actor luce aquí, a su llegada a Venecia, auriculares de Bang & Olufsen, la gorra modelo ‘Saint Natalie Wood’ de Paly y bolso trenzado de Bottega Veneta. La maleta es también de la marca, sus zapatos los firma Prada y los pantalones son de Willy Chavarria.Jacopo M. Raule (Getty Images for Bottega Veneta)En Venecia demostró, sobre todo, que no le tiene miedo alguno a los colores claros. Aquí, Elordi luce un conjunto de Bottega Veneta que accesoriza con el reloj de Cartier ‘Tank Must’, los pendientes ‘Con Juste un Clou’, diseñados para Cartier Nueva York en la década de 1970, el anillo de Cartier ‘Maillon Panthère’ y unas gafas de sol de Jacques Marie Mage. Todo en su aspecto está milimétricamente pensado (y debidamente esponsorizado). Vittorio Zunino Celotto (Getty Images)Al asistir al evento neoyorquino celebrado con motivo de la película The Narrow Road to the Deep North FYC en los estudios de Sony Pictures, eligió unas deportivas rojas de Jacquemus x Nike y una chaqueta biker de cuero burdeos de Enfants Riches Déprimés. Sony Pictures Entertainment (Getty Images)Aquí podemos verle con un dos piezas en tonalidades denim con su gorra preferida de Paly, una de sus firmas fetiche. La chaqueta y los pantalones son de la colección pre-spring 2025 de Bottega Veneta, que firma sus zapatos y su cinturón.Jacopo M. Raule (Getty Images for Bottega Veneta)Y aquí, de nuevo en el festival de Venecia, donde se consagró como icono de la moda masculina, el actor se decantó por un conjunto negro de los pies a la cabeza. Combinó un polo ligeramente transparente con pantalones anchos y unos mocasines. MEGA (GC Images)Todos los eventos relacionados con la presentación de 'Frankestein' también fueron momentos de gran proyección para su imagen. En el pase de la película que tuvo lugar en Londres, en la British Library, Elordi apostó por un abrigo de Ferragamo con cuello camisero y cierre de pechera ajustable. Lia Toby (Lia Toby/Getty Images for Netfli)Para acudir al screening de Frankenstein en el BFI London Film Festival, Elordi eligió un diseño de Bottega Veneta que accesorizó con zapatos de la marca, joyas de Cartier, gafas de sol de Chanel y un grillz de The Goldsmith.Ian West - PA Images (PA Images via Getty Images)En el estreno de Frankenstein en Los Ángeles se decantó por un traje que formó parte del debut de Louise Trotter como directora creativa de Bottega Veneta sobre la pasarela. Complementó el 'outfit' con mocasines de la firma, el icónico reloj Panthère de Cartier, anillo de esmeralda de Eli Halili y el collar de oro modelo ‘Juste un Clou’ de Cartier. Como se observa, no tiene miedo alguno a lucir joyería.Variety (Variety via Getty Images)A veces también es capaz de ofrecer una cara absolutamente formal, casi 'preppy'. Así fue en la cuarta jornada del encuentro de The Hollywood Reporter TIFF Studio celebrado en Toronto, donde apostó por una corbata bicolor de seda de Ralph Lauren y camisa de popelín de la firma nicho Bode. Sus pendientes son de Cartier. Mat Hayward (The Hollywood Reporter via Getty)En el estreno de 'Indomables' en Festival de Toronto, en septiembre, apareció con un look más convencional pero con una distintiva apuesta cromática. Todo era de Bottega Veneta.GEOFF ROBINS (AFP via Getty Images)El actor participó en el podcast de The Hollywood Reporter Awards Chatter enfundado en un traje muy similar al anterior, esta vez de Celine, que también firma sus mocasines que son de piel de toro pulida. Tanto el pendiente como el reloj son de Cartier. Especial mención para los calcetines: blancos con zapato negro. ¿Quién dijo miedo?Tiffany Rose (Getty Images for Newport Beach F)Este diciembre, en los Gotham Awards, el actor sorprendió con esta combinación de traje cruzado ‘custom made’ de Louise Trotter para Bottega Veneta con los zapatos modelo Roma de la marca (sin duda, su calzado preferido de la firma), anillo de esmeralda de Eli Halili, pulsera de Cartier y gafas de sol de Jacques Marie Mage.Dia Dipasupil (WireImage)Y luego están los eventos a los que simplemente acude por placer: ahí saca su faceta más personal y spoet. En el estadio Dodger de Los Ángeles, Jacob Elordi lució este invierno la chaqueta deportiva ‘Bad Boy’ de Willy Chavarria, un diseño con paneles de chevrón acentuados con ribetes y una llamativa cremallera dorada, complementada con un distintivo colgante de crucifijo dorado. Sumó al 'look' las deportivas de Jacquemus x Nike. De nuevo, nada al azar. Joe Scarnici (MLB Photos via Getty Images)Aquí, durante una salida en el Soho neoyorquino, Elordi llevaba una chaqueta de la colección primavera/verano 2026 de Celine que fue el look 45 del desfile. La chaqueta es una de sus preferidas y la luce en diversas ocasiones en su día a día. Aeon (GC Images)En otra salida casual en Nueva York eligió una camiseta de la colección Universal Monsters Apparel 2013. Sumó al look camisa de cuero de Bottega Veneta, anillo de Cartier y gafas de sol de Jacques Marie Mage. Aeon (GC Images)Y en este momento fan hay tantos elementos 'fashionistas' que es muy difícil no perderse: pantalones ‘Vintage Indigo’ de Bottega Veneta, deportivas de Nike ‘Dunk Low Frankenstein’, gorra de Double RL y chaqueta de estétiac gorpcore de Miu Miu. Demis Maryannakis/Star Max (GC Images)¿Y en las grandísimas ocasiones? También domina el código de gala a la perfección. En los premios Oscar, Jacob Elordi llevó una chaqueta con seis botones de carey y solapas desplegadas que lució con una camisa de seda y corbata blanca tipo pañuelo. Sumó al look, un custom made de Bottega Veneta, pantalones de cintura alta y zapatos trenzados de cuero. Frazer Harrison (WireImage)A estas alturas del siglo XXI no hay nadie que luzca una pajarita como Elordi. Aquí podemos verle de nuevo en la alfombra roja del Festival de Venecia. Veremos qué sorpresas nos depara su fondo de armario en 2026.Gisela Schober (Getty Images)