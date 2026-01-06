Cómo Jacob Elordi se convirtió en un icono: mocasines negros con calcetín blanco para un tipo de casi dos metros

"Si te hace feliz, creo que deberías ponértelo. Ya sabes, la vida es demasiado corta para llevar ropa de mierda", dijo Jacob Elordi a la versión australiana de GQ cuando el entrevistador quiso saber más acerca de su estilo. Las responsables de su armario son las hermanas Wendi y Nicole Ferreira, que como han repetido en más de una ocasión, son conscientes de que la imponente altura del actor, que mide 1,97 m, es perfecta para que sus looks parezcan siempre salidos de un editorial de moda. Ha sido imagen de Hugo Boss y Calvin Klein y embajador global de la marca relojera suiza Tag Heuer, pero fue sin duda el reconocimiento como embajador global de Bottega Veneta el que no pilló a nadie por sorpresa, pues el protagonista de Frankenstein tiene una exquisita y extensa colección de bolsos de la marca. ¿Un buen ejemplo de cómo le sientan los diseños en la firma? En los recientes The IndieWire Honors Winter Film Awards, el actor apostó por un total look de la marca.

Michael Buckner (IndieWire via Getty Images)