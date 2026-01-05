Ir al contenido
Desde la izquierda, Cassandra Kulukundis, Chase Infiniti, Teyana Taylor y Paul Thomas Anderson aceptan el premio a la mejor película por “One Battle After Another” durante la 31.ª edición anual de los Critics Choice Awards, el domingo 4 de enero de 2026, en The Barker Hanger en Santa Mónica, California. Foto: (Foto AP/Chris Pizzello)
Premios cine

‘Una batalla tras otra’ triunfa en los Critics Choice Awards

Timothée Chalamet (’Marty Supreme’) y Jessie Buckley (’Hamnet’) llevan los galardones de mejor actores: “Es tan inspirador estar en esta sala con artistas que me han inspirado desde el principio.”

El País
Madrid -
