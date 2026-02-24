Paramount mejora su oferta por Warner Bros

La guerra por hacerse con Warner Bros. Discovery está llegando a su fin y cada día es más cruenta. Paramount Skydance, el grupo dirigido por David Ellison, ha mejorado su oferta por los históricos estudios cinematográficos, en un intento de desesperado de romper el preacuerdo entre Netflix y el gigante de Hollywood que produjo Casa Blanca, Lo que el Viento se llevó o el universo de los Looney Tunes, con los personajes del Pato Lucas, Bugs Bunny o el Coyote.

La nueva propuesta de Paramount supera la oferta inicial de 30 dólares por acción completamente en efectivo que Paramount presentó a principios de diciembre días después del firmarse el principio de acuerdo entre Netflix y Warner. Algunos medios hablan de que la oferta podría ascender a los 32 dólares, el equivalente a unos 115.600 millones de dólares, según ha adelantado Bloomberg. Además, Ellison trata de despejar algunas dudas que mantenían los accionistas del gigante de Hollywood sobre la estructura financiera de la oferta de Paramount, los plazos y garantías de pago y los inversores que estaban detrás, en referencia a algunos fondos de países árabes.

Paramount ya ha mejorado su oferta hasta en dos ocasiones, pero las novedades tenían más que ver con garantías de pago e indemnizaciones. Larry Ellison, fundador de Oracle, se comprometió a avalar con 40.000 millones de dólares de su patrimonio la propuesta de su hijo, David. Además, el grupo Paramount aseguró que cubrirá los costes por la ruptura del acuerdo entre Warner y Netflix, de más de 2.800 millones de dólares. A pesar de todo, el centenario estudio de Hollywood ha rechazado hasta en tres ocasiones la propuesta de Ellison.

Además, los Ellison han acusado al primer ejecutivo de Warner, David Zaslav, de no atender a la oferta de Paramount por sus relaciones personales con la cúpula de Netflix. Y demandó a Warner en un tribunal de Delaware para que hiciera públicos los detalles de su acuerdo con Netflix.

Las acciones de Warner se mantuvieron prácticamente sin cambios en la sesión extendida, tras cerrar en 28,92 dólares al final de la sesión. Paramount subió un 1,3% en las operaciones posteriores al cierre, mientras que Netflix también se anoto ligeras ganancias tras el cierre del mercado.

La última mano de David Ellison, hijo de Larry Ellison, uno de los hombres más ricos del mundo gracias a su participación en Oracle, se conoce este lunes por la noche, al final de la ventana de siete días de negociación que se concedieron las dos empresas para reestablecer conversaciones con el objetivo de comprobar si realmente se podían ofrecer mejores condiciones.

Se da la circunstancia de que Warner ya ha suscrito un principio de acuerdo con Netflix, que ofrece 27,75 dólares por acción, o el equivalente a 83.000 millones (sin incluir deuda), por el catálogo del estudio cinematográfico, los estudios de Hollywood y el canal HBO Max, pero renuncia al negocio de cable de Warner, que incluyen el canal de noticias CNN y el universo de entretenimiento de Discovery.

Warner tiene planeado escindir los dos negocios, por un lado la productora audiovisual de Hollywood y HBO y por otro el negocio de cable en busca de aumentar el valor global del grupo. Una vez que estén separadas, el plan es sacar a Bolsa la filial de cable, por la que Warner espera obtener entre dos y cuatro dólares por acción. Precisamente esta valoración es la que separa las ofertas de Netflix y Paramount.

Como Warner tiene un preacuerdo con Netflix, esta última ha tenido que conceder una autorización especial para que los históricos estudios de Hollywood puedan reanudar las conversaciones con su rival Paramount. Si la junta directiva de Warner, presidida por David Zaslav, considera que la última propuesta de Ellison es superior, Netflix tendrá cuatro días para igualar o mejorar la suya.

La plataforma de streaming está preocupada por la cercanía de David Ellison y su padre al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y al mundo MAGA (Make America Great Again). El consejero delegado de Netflix, Ted Sarandos, ha tenido ya algún contratiempo con los republicanos. Hace un par de semanas, durante una comparecencia en el Senado para investigar posición de dominio en los mercados, el senador conservador Ted Cruz se enfrentó a Sarandos al que acusó de dirigir una empresa con “el contenido más progresista en la historia del mundo”. El ejecutivo de Netflix salió al paso de las críticas asegurando que producen contenido para todos los ciudadanos con independencia de su ideología política y recordó que Youtube es el mayor operador en el negocio del streaming, muy por encima de la plataforma con sede en Los Gatos (California).

Este fin de semana, Trump ha arremetido contra Netflix al exigirles que despidan a Susan Rice, una consejera del grupo de videos bajos demandas, que ocupó altos cargos durante las Administraciones de Biden y Obama.

“No tiene talento ni habilidades. ¡Es una simple fanfarronería política!”, escribió Trump a través de Truth, la red social creada por sus empresas para difundir su opinión sin recibir críticas. Trump citaba una publicación previa de Rice, que señalaba que las empresas que se arrodillaron ante Trump tendrían que rendir cuentas ante los demócratas cuando logren mayoría en el Congreso en las elecciones intermedias de noviembre.

Sarandos, que se incorporó a Netflix, cuando era una empresa de alquiler de DVD por correo postal, rechazó este lunes la petición del inquilino de la Casa Blanca. Desde Londres, donde viajó para asistir a la ceremonia de los premios Bafta, Sarandos aseguró que a Trump “le gusta hacer muchas cosas en las redes sociales”, cuando un periodista de la BBC le preguntó por el mensaje del presidente estadounidense en Truth.

Pero el ejecutivo de Netflix, el impulsor de la estrategia de producir temporadas completas y estrenarlas de golpe, como hizo por primera vez con House of Cards, dirigida por David Fincher, también lanzó un mensaje para su rival Paramount: “Tenemos un acuerdo con Warner. Es un acuerdo comercial. No es un acuerdo político. Este acuerdo está gestionado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos y los organismos reguladores de toda Europa y el mundo”, señaló en una entrevista en la BBC. El ejecutivo que comparte la dirección de Netflix con Greg Peters abundó: “Si quieres intentar superar nuestra oferta, simplemente haz un mejor trato. Simplemente pon un mejor trato sobre la mesa. No inventes historias, no difundas información errónea sobre la cuota de mercado. Simplemente pon un mejor trato sobre la mesa y mira si puedes ganar”.

La guerra empresarial entre Paramount y Netflix por hacerse con el estudio centenario de Hollywood es una de las más mediáticas en el sector en lo que va de siglo. La batalla final está por librarse, pero el ganador tendrá una gran influencia en la industria del entretenimiento del futuro.

Con la compra de Warner Bros., Netflix quiere convertirse en el mayor grupo de entretenimiento del mundo. Quiere aprovechar la fecunda cartera cinematográfica del grupo que tiene títulos como la saga de Harry Potter, o los superhéroes de DC, para producir contenido adicional con el que ampliar su catálogo. Además, espera impulsar su negocio de entretenimiento, siguiendo los pasos de Disney, con los centros de Disney House, grandes espacios para que los fans puedan jugar con sus personajes favoritos de las series más populares.

Paramount, por su parte, quiere convertirse en el actor hegemónico de Hollywood, dictando las nuevas reglas, con una apuesta por la tecnología y la inteligencia artificial (IA).

Ninguna de las dos ofertas termina de agradar a la industria del cine, productores y exhibidores de cine preocupados por la concentración en el negocio de los medios y el impacto de una fusión en el empleo, según Bloomberg.