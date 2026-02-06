Detenido en Querétaro Diego Salazar ‘El Flaco’, cabecilla de Los Salazar y aliado del Cartel de Sinaloa

La célula de Los Salazar ha recibido un duro golpe a sus operaciones en Querétaro. El Gabinete de Seguridad de México ha dirigido un operativo en el que han detenido a 30 personas, entre ellas Diego Salazar, alias El Flaco, líder del grupo que lleva por nombre su apellido y que responde ante el Cartel de Sinaloa. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, ha detallado que los detenidos son sospechosos de realizar reclutamiento de personas, extorsión, homicidios y tráfico de drogas y armas en la región.

Tras cuatro meses de investigación, las autoridades emprendieron una redada masiva en Querétaro en donde catearon hasta 12 viviendas de manera simultánea. Habían estado monitoreando a los sospechosos con vigilancia y recorridos de seguridad por la capital del Estado, analizando los movimientos de la célula criminal. Finalmente, cuando consiguieron la orden del juez para lanzarse a los cateos, consiguieron capturar a 21 hombres y 9 mujeres bajo la sospecha de estar ligados al grupo delictivo que opera en la zona. Entre ellos estaba Diego Salazar, al que Harfuch se ha referido como un operador de Los Salazar afín al Cartel de Sinaloa, y el cabecilla que coordinaba la venta y distribución de droga en la zona, así como el tráfico de armas, ataques a grupos rivales y actividades de reclutamiento forzado para nutrir sus filas.

Detención de 'El Flaco'. SSPC

En el operativo han participado la Secretaría de Defensa y la Marina, así como la Guardia Nacional con la Fiscalía General de la República con fuerzas estatales. “Se aseguraron armas de fuego, cartuchos útiles, dosis de droga, dinero en efectivo, vehículos, equipos de telefonía y dispositivos de almacenamiento de información”, han detallado las autoridades en un comunicado.

Los Salazar, uno de los brazos armados del Cartel de Sinaloa, ya habían recibido un golpe a su cúpula hace cuatro años cuando la Guardia Nacional detuvo a Víctor Manuel “N”, líder de la célula del grupo que operaba en Sonora. Entonces, el grupo militar describió a Los Salazar como una “organización criminal que apoya en el trasiego de drogas” a sus aliados de Sinaloa. Aunque tienen presencia en los estados fronterizos del norte, el operativo ha revelado que también están infiltrados en las redes del crimen de otras zonas claves más céntricas del país, como Querétaro. Este Estado, colindante con Michoacán y Guanajuato, está en disputa por varios grupos criminales como el Cartel de Santa Rosa de Lima, una poderosa organización regional, y el Cartel Jalisco Nueva Generación, dominante en casi la totalidad del territorio del país.