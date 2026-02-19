Claves de la relación entre el expríncipe Andrés de Inglaterra y el pederasta Epstein: correos, fotos, acusaciones...

La publicación de nuevos documentos del multimillonario estadounidense y la detención del hermano de Carlos III han puesto a la familia real británica ante una de sus mayores crisis

“Tengo una amiga con la que creo que podrías disfrutar cenando”, le escribió el millonario estadounidense Jeffrey Epstein al entonces príncipe Andrés de Inglaterra en 2010. Una “amiga” de 26 años, rusa, inteligente, guapa y confiable, añadió en un correo posterior. Andrés respondió que estaría encantado de conocer a la mujer, y horas después agregó: “¿Qué le has contado sobre mí? ¿Le has dado también mi correo electrónico?“.

Este intercambio de correos es una de las 1.821 menciones al “príncipe Andrés” que se pueden encontrar en los archivos de Epstein, publicados en los últimos meses por el Departamento de Justicia de Estados Unidos y que revelan una larga amistad entre el hermano del rey Carlos III y el pederasta estadounidense, que murió en prisión en 2019. Por su relación con Epstein, Andrés, tercer hijo de Isabel II, tuvo que renunciar a todos sus privilegios, incluido sus títulos reales. Este jueves ha sido detenido por este escándalo.

¿Cuándo comenzó la decadencia de Andrés?

La caída en desgracia del que fuera duque de York empezó en 2019, cuando fue apartado de sus labores de representanción como miembro de la Corona a petición de su hermano mayor, el ahora rey Carlos III. Tres años más tarde, su propia madre, Isabel II, le despojó de sus títulos militares honorarios y del título honorífico de “Su Alteza Real”, después que fuera acusado de abuso sexual a menores en los tribunales estadounidenses.

Desde el año pasado, los nuevos documentos publicados por el Gobierno estadounidense han vuelto a poner a la familia real británica en la diana de las críticas públicas por la relación de expríncipe con la trama de Epstein.

¿Qué relación tuvo con Jeffrey Epstein?

Los detalles de la relación entre Andrés y Epstein se cononocieron de manera más explicita con la publicación de las memorias póstumas de Virginia Giuffre, Nobody’s Girl: A Memoir of Surviving Abuse and Fighting for Justice (La chica de nadie: memorias de supervivencia ante abusos y de lucha por la justicia). Giuffre se suicidó en 25 de abril de 2025.

En su diario, la mujer cuenta cómo llegó a conocer a Andrés, así como los encuentros que tuvo con él. Según relata, conoció al exduque de la mano de Ghislaine Maxwell, la socialité británica, cuando ambas viajaron juntas a Londres en 1999 acompañadas de Epstein a visitar a Andrés, el “amigo” de Maxwell.

Ambos hombres intercambiaron correos y se encontraron en reiteradas ocasiones a lo largo de los años, incluso después de la condena del pederasta, en 2008. En una entrevista para el programa Newsnight de la BBC, Andrés aseguró que dejó de relacionarse con Epstein en diciembre de 2010, momento en el que fueron fotografiados juntos. Sin embargo, la publicación de nuevos correos, entre ellos uno fechado el 28 de febrero de 2011, desmintió esa versión.

¿De qué se le acusa?

Giuffre, la principal denunciante de Epstein, acusó en 2015 al expríncipe Andrés de abusar sexualmente de ella en al menos tres ocasiones cuando ella tenía 17 años. En febrero de 2022, Andrés cerró un multimillonario acuerdo extrajudicial con Giuffre, pero nunca admitió su culpabilidad. En la entrevista que concedió a la BBC en 2019, aseguró que la foto de 2001 donde aparece abrazando a Giuffre es un montaje. La presunta víctima se suicidó en abril de 2025.

En la última tanda de documentos publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, unas imágenes mostraron al expríncipe agachado sobre una mujer tendida en el suelo, ambos con ropa, mientras él le tocaba el vientre y miraba hacia la cámara.

El expríncipe Andrés de arrodilla junto a una mujer en una serie de imágenes publicadas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. U.S. Justice Department (via REUTERS)

En febrero de este año, una segunda mujer aseguró haber sido enviada al Reino Unido para tener relaciones sexuales con el príncipe, según contó su abogado, Brad Edwards, a la BBC.

Pero no solo ha sido acusado de delitos sexuales. En uno de los correos publicados se revela cómo Andrés habría pasado información económica confidencial del Gobierno británico a Epstein, mientras ocupaba el cargo de enviado especial para Comercio Internacional. Los correos serían relativos a la relación del Reino Unido con Hong Kong o Singapur durante 2010. La policía ha declarado que esta filtración podría suponer un delito de conducta inapropiada en cargo público, una acusación de extrema gravedad.

¿En qué está involucrada su exesposa, Sarah Ferguson?

Existe correspondencia por correo electrónico entre Epstein y Sarah Ferguson, la también exduquesa de York, después de la condena de Epstein en 2008 por delitos sexuales. Uno de ellos, de 2009, revela que el empresario habría pagado los vuelos de la mujer y sus hijas de Heathrow a Miami. Un año después, Ferguson lo llamó “una leyenda” y le dedicó: “Realmente no tengo palabras para describir mi amor y gratitud por su generosidad y amabilidad. Estoy a su servicio. Cásese conmigo”.

¿Qué sabía la Casa Real?

En una entrevista, el historiador Andrew Lownie, autor de la biografía de Andrés, aseguró que la familia real había sido advertida de las acciones del expríncipe: “Claro que se les avisó. Los servicios de inteligencia advirtieron a la familia real de las relaciones [de Andrés] con todo tipo de gente, igual que las que tenía su exesposa, Sarah Ferguson. Pero todas esas advertencias fueron ignoradas”.

¿Y el Gobierno británico?

Tras la publicación de las fotografías donde Andrés aparece arrodillado junto a una mujer tendida en el suelo, el primer ministro británico, Keir Starmer, instó a Andrés a testificar ante un comité parlamentario sobre su relación con Jeffrey Epstein, que se suicidó en una cárcel de Nueva York en 2019. Los demócratas ya le habían pedido en noviembre que diera testimonio para una investigación.

Andrés incluso se ha visto involucrado en un escándalo sobre el espionaje chino en el Reino Unido, con informes en The Times de Londres y The Daily Telegraph, basados en documentos judiciales, de que se reunió en múltiples ocasiones con Cai Qi, un alto funcionario chino cercano al presidente Xi Jinping.

La denuncia de Brown

La policía británica también investiga el uso que le daba Epstein al aeropuerto de Stansted (en el condado de Essex) para el tráfico ilegal de mujeres. El ex primer ministro británico Gordon Brown investigó miles de documentos de Epstein publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, donde se encontró con que el delincuente sexual había enviado o sacado a mujeres del Reino Unido a través de los aeropuertos.

“Sus mensajes [del financiero] vinculan al menos a una de esas chicas con el Reino Unido y el expríncipe Andrés. Uno de los correos, encabezado como ‘la chica’, la describe como de ‘18 años recién cumplidos, 1,79 metros, muy mona, habla inglés, la vi en persona hace tres años…te envío vídeo en el próximo correo”, relató el ex primer ministro en una entrevista en la revista The New Statesman.