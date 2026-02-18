La policía británica investiga el uso de Epstein del aeropuerto de Stansted para el tráfico de mujeres

La policía del Reino Unido ha tenido que responder finalmente a un clamor colectivo que denunciaba cómo Jeffrey Epstein había usado impunemente el territorio británico para sus manejos ilegales. Las autoridades han comenzado a investigar el uso por parte del financiero estadounidense del aeropuerto de Stansted (en el condado de Essex, pero que da servicio a la ciudad de Londres) para el tráfico ilegal de mujeres, muchas de ella menores, con sus jets privados. Lo que en la jerga peyorativa que rodea a este escándalo se llamaba “Lolita exprés”.

Cuando el ex primer ministro británico Gordon Brown supo que el veterano político Peter Mandelson, por entonces miembro de su Gobierno, había filtrado a Epstein información confidencial sobre las medidas de respuesta de Londres a la crisis financiera de 2008 entró en cólera y exigió una respuesta penal. Pero ese orgullo personal herido, que llevó a Brown a zambullirse en los miles de documentos del multimillonario pederasta publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, derivó en conmoción y asco cuando comprobó de primera mano el tráfico de mujeres que Epstein había enviado o sacado del Reino Unido a través de sus aeropuertos sin que las autoridades hicieran nada.

“Los correos nos muestran con detalles gráficos cómo Epstein fue capaz de usar el Aeropuerto de Stansted —presumía de lo baratas que eran sus tasas comparadas con París— para enviar chicas desde Letonia, Lituania y Rusia”, denunciaba el pasado día 11 Brown en la revista The New Statesman.

“Sus mensajes [del financiero] vinculan al menos a una de esas chicas con el Reino Unido y el expríncipe Andrés. Uno de los correos, encabezado como ‘la chica’, la describe como de ’18 años recién cumplidos, 1,79 metros, muy mona, habla inglés, la vi en persona hace tres años…te envío vídeo en el próximo correo”, relata el ex primer ministro la información que el multimillonario le transmitía a su amigo el príncipe.

Brown ha exigido a la policía que interrogue al hermano del rey, situado desde hace años en el epicentro del escándalo Epstein, pero a quien hasta ahora, más allá de los gestos de desapego y de la retirada de sus títulos por parte del palacio de Buckingham, no han osado poner en cuestión ni las autoridades policiales, ni la fiscalía ni el Parlamento.

Este martes, finalmente, un portavoz de la Policía de Essex ha admitido que sus equipos se han puesto a investigar las denuncias. “Estamos analizando la información que ha surgido en relación a vuelos privados que entraban y salían del aeropuerto de Stansted, después de la publicación por parte del Departamento de Justicia estadounidense de los archivos de Epstein”, ha afirmado.

Hasta ahora, tanto las autoridades como la dirección del aeropuerto se culpaban mutuamente de un asunto que optaron por ignorar, aunque ocurría delante de sus propias narices. Una investigación llevada a cabo por la BBC reveló el pasado diciembre que al menos 87 vuelos vinculados a Epstein habían despegado o aterrizado en aeropuertos británicos entre principios de los noventa y 2018.

“Todos los aviones privados que utilizan Stansted lo hacen a través de operadores fijos de bases, que gestionan todos los aspectos relacionados con la aviación privada y corporativa de acuerdo con las exigencias normativas”, ha explicado la dirección del aeropuerto. “Todos los controles de inmigración y aduanas de los pasajeros que llegan en aviones privados los gestiona directamente la Patrulla Fronteriza. Usan terminales independientes que no opera el aeropuerto de Stansted. Sus pasajeros no pasan por nuestra terminal principal”, se ha defendido la empresa que opera el día a día.

Pero muchos de estos vuelos tuvieron lugar después de que Epstein hubiera sido ya condenado por abusos sexuales a una menor. “Entre los muchos aspectos que deberían poner enfermo a cualquiera que eche un vistazo a los correos [de Epstein] es que al menos 15 de esos vuelos obtuvieron su autorización después de su condena por haber acosado sexualmente a una menor en 2008. Debe ser investigado cómo fue posible que se permitieran estos vuelos”, ha reclamado Brown en su tribuna.

Al menos cuatro cuerpos policiales del Reino Unido han comenzado a realizar pesquisas en asuntos derivados del escándalo Epstein. La Policía de Thames Valley y la de Surrey investigan los asuntos que se trajeron entre manos el expríncipe Andrés y Epstein. En concreto, si el hijo de Isabel II pasó a su amigo información económica confidencial cuando actuaba como enviado especial para el Comercio Exterior del Reino Unido. Del mismo modo, las autoridades han comenzado a indagar sobre la mujer que Epstein, según algunos de los nuevos documentos, envió a su amigo Andrés para que tuviera relaciones sexuales con ella.

El expríncipe ya tuvo que alcanzar un acuerdo extrajudicial con Virginia Giuffre, la víctima de Epstein que le acusó de haber abusado sexualmente de ella hasta en tres ocasiones. Andrés nunca admitió su culpabilidad, pero Giuffre, que se suicidó poco después, relató al detalle en unas memorias póstumas sus encuentros forzados con el duque de York.