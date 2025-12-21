El archivo 468: la foto de Trump que el Departamento de Justicia publicó y luego borró de los papeles de Epstein

La imagen eliminada de los archivos de Epstein. En un círculo rojo, la foto de Trump con cuatro mujeres en bikini.

La imagen muestra al presidente rodeado de mujeres en bikini. Su Gobierno defiende que la eliminaron tras recibir quejas por su inclusión en los últimos archivos desclasificados del millonario pederasta

Uno de los documentos publicados el pasado viernes como parte de la última desclasificación de los papeles de Epstein ha desaparecido de la web en la que el Departamento de Justicia de Estados Unidos los alojó, y eso amenaza con abrir un nuevo frente para el presidente, Donald Trump, amigo del millonario pederasta durante 15 años.

Se trata de una las cerca de 4.000 imágenes recién difundidas. En ella se ve un escritorio con un montón de fotos enmarcadas del financiero Epstein acompañado por diversas personalidades (el Papa Juan Pablo II, durante una recepción vaticana, incluido). Hay más, sin enmarcar, en un cajón abierto, que contiene una imagen diminuta de Trump rodeado de cuatro mujeres en bikini; junto a esta, otra más conocida en la que el entonces magnate inmobiliario está con su futura esposa, Melania Trump, y con Epstein y Ghislaine Maxwell, la mejor amiga de este y conseguidora de su red de tráfico sexual de menores.

Es muy difícil reparar en ese detalle a primera vista, pero el viernes, mientras los reporteros y los expertos en los casos de Epstein estudiaban a la carrera los nuevos papeles desclasificados, alguien hizo zoom y publicó el resultado. Teniendo en cuenta que Trump está prácticamente ausente en los documentos publicados en este último lote, llamó la atención que esa foto hubiera pasado sin retoques el corte de los 200 funcionarios del Departamento de Justicia que fiscalizaron y censuraron los papeles publicados.

Unas pocas horas después, ese archivo, el ya famoso EFTA000000468.pdf, había desaparecido del microsite creado por el Departamento de Justicia. Este incorpora una herramienta de búsqueda, como exigía la ley que obligó a la fiscal general, Pam Bondi, a publicar los papeles. El Congreso también obligaba a poner a disposición todos los archivos de los casos del financiero y de Maxwell. Pero el Gobierno solo difundió una parte. El resto, prometió el vice fiscal general Todd Blanche, seguirá en los próximos días.

Los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, que ha ido publicando en los últimos meses documentos de Epstein obtenidos de sus herederos por orden judicial, no tardaron en hacer notar el sábado la desaparición. “[El] archivo 468, en el que se ve a Donald Trump, ha sido aparentemente eliminado por el Departamento de Justicia. @AGPamBondi: ¿es esto cierto? ¿Qué más se está ocultando? Necesitamos transparencia para el público estadounidense", interpeló en X el partido demócrata.

Blanche, segundo de Bondi y portavoz oficioso de esta última desclasificación, dio este domingo por la mañana una entrevista a NBC en la que confirmó la desaparición de ese y de otros 15 archivos. “Es ridículo pensar que hemos borrado una foto, una sola foto, solo porque aparecía el presidente Trump. Y el hecho de que se critique eso solo refleja las verdaderas intenciones de quien lo hace. Cualquier persona, cualquier víctima, cualquier abogado, cualquier grupo de defensa de los derechos de las víctimas, puede contactarnos y pedir que eliminemos cualquier documento. Nosotros, por supuesto, lo eliminaremos e investigaremos”, dijo.

¿Eran víctimas?

Kristen Welker, la periodista que lo estaba entrevistando, le preguntó entonces: “¿Está diciendo que una o más de las mujeres en una o varias de las fotos es víctima de Jeffrey Epstein, y que por eso eliminaron esos archivos?“. Y ahí Blanche se hizo un lío. “No, no es lo que estoy diciendo. Nosotros, por supuesto, si lo hubiéramos sabido, si hubiéramos creído que esa fotografía contenía la imagen de una superviviente [de los abusos de Epstein], no la habríamos publicado en primer lugar sin censurar los rostros. Pero, independientemente de lo que creamos, no tenemos toda la información. Y por eso, cuando recibimos un aviso de grupos de defensa de los derechos de las víctimas sobre una fotografía como esa, la eliminamos e investigamos”.

El vice fiscal general prometió que al final de ese proceso la imagen de Trump volverá donde estaba y que, si alguna de las mujeres que aparece es una víctima, censurarán su rostro: “Como el Congreso espera que hagamos, como el presidente espera que hagamos, y como la fiscal general y el director [del FBI] Kash Patel han ordenado al Departamento [de Justicia] que haga”.

El expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton, con Jeffrey Epstein, en una imagen sin datar. U.S. Justice Department (via REUTERS) Epstein fue procesado por primera vez en Florida y salió prácticamente indemne, pese a las decenas de testimonios de menores a las que este reclutaba con el reclamo de hacer de masajistas a cambio de dinero y que fueron tratadas por la acusación como prostitutas. En la imagen, una sala de masaje. Departamento de Justicia de EE. UU. Mick Jagger y Bill Clinton, acompañados de una mujer desconocida. AP Epstein acompañado de mujeres a las que se les ocultó el rostro, en una serie de imágenes difundidas este viernes. Algunos de los archivos de Epstein indican que algunas de las reuniones ocurrieron en España. El cantante Michael Jackson con Epstein. Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell, mejor amiga y expareja del pederasta. U.S. Justice Department (via REUTERS) Estas son algunas imágenes nuevas sobre la investigación de Epstein, publicadas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Departamento de Justicia de EE. UU. El Congreso aprobó casi por unanimidad una norma que obligaba al Departamento de Justicia a divulgar los documentos del millonario pederasta. U.S. Justice Department (via REUTERS) El expresidente Bill Clinton es uno de los políticos más presente en las fotografías divulgadas. Departamento de Justicia de EE. UU. Los documentos venían divididos por categorías: judiciales de casos penales y civiles, información relacionada con la ley de transparencia y archivos entregados en septiembre al Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes. Departamento de Justicia de EE. UU. Los 'papeles de Epstein' salieron a la luz este viernes tras meses de expectación. Departamento de Justicia de EE. UU. La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, tenía 30 días para difundir los papeles del millonario pederasta, que murió en 2019 en una celda de Manhattan, donde se suicidó, según certificó el forense, mientras esperaba a ser juzgado. Departamento de Justicia de EE. UU. Horas antes de la desclasificación, el vicefiscal Todd Blanche había advertido en una entrevista que no saldría todo el material. Departamento de Justicia de EE. UU. Epstein en un avión acompañado de una mujer. Departamento de Justicia de EE. UU. La perspectiva de no saber toda la verdad de una vez supuso una decepción para las supervivientes de aquellos abusos. Bill Clinton en una bañera con una mujer. U.S. Justice Department (via REUTERS) Una pintura sobre Bill Clinton vestido de mujer. U.S. Justice Department (via REUTERS) Bill Clinton, Michael Jackson y Diana Ross. U.S. Justice Department (via REUTERS) Uno de los documentos publicados. Un plano arquitectónico de una de las mansiones de Epstein.

La Ley de Transparencia con los Archivos de Epstein, aprobada por todos los congresistas de Washington menos uno —un republicano—, obliga a preservar la intimidad de las víctimas y a censurar materiales gráficos sobre abusos o con pornografía infantil. El último lote de papeles viene con muchas tachaduras y eso ha provocado críticas, también de las supervivientes de los abusos y de los políticos que lograron sacar la ley adelante y doblar el brazo de la Administración de Trump, que llevaba meses negándose a publicar más materiales.

¿Está justificada tanta censura? ¿Cumple la desclasificación con la exigencia de transparencia de un caso que obsesiona a la opinión pública estadounidense desde que Epstein murió en 2019 —se suicidó, según la autopsia— mientras esperaba a ser juzgado como líder de una red de tráfico sexual de menores con centenares de víctimas?

La pregunta sobre el tachado o no de los rostros de las mujeres que acompañan a Trump en esa foto coloca a Blanche y los suyos ante una paradoja. La parte más jugosa de la última liberación de papeles de Epstein son las fotos en las que se ve al expresidente Bill Clinton con un grupo de mujeres con el rostro tapado, en ambientes tan comprometedores como un jacuzzi. Cuando se conocieron esas nuevas fotos, muchos republicanos hicieron el siguiente silogismo: si el Departamento de Justicia borró los rostros de víctimas o de menores, entonces Clinton estaba en ese jacuzzi con una víctima o con una menor.

Si las caras de la foto de Trump merecen ser tapadas, entonces, siguiendo esa lógica, el presidente de Estados Unidos también se dejó fotografiar con una menor o con una víctima. Y si esas mujeres no pertenecían a ninguna de las dos categorías, ¿por qué el Departamento de Justicia hizo desaparecer inadvertidamente la imagen? La pregunta sigue sin respuesta.