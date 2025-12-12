Ir al contenido
Internacional
Donald Trump

Los demócratas publican nuevas fotos del archivo Epstein en las que se ve a Trump rodeado de mujeres

Una de las imágenes muestra preservativos con un dibujo de la cara del presidente

Macarena Vidal Liy
Macarena Vidal Liy
Washington -
Donald Trump, el expresidente Bill Clinton, el multimillonario y filántropo Bill Gates y el antiguo estratega del actual presidente Stephen Bannon. Son algunas de las personalidades que aparecen en una nueva serie de fotografías procedentes de los archivos de Jeffrey Epstein, publicadas este viernes por los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, y que muestran la amplitud del círculo de gente rica y poderosa entre la que se movía el financiero pederasta.

Ninguna de las 19 imágenes, que no indican la fecha en la que fueron tomadas, muestran nada ilícito ni revela ninguna conexión que no se conociera pero aportan detalles sobre su estilo de vida y el nivel de conexiones que mantenía.

Entre las fotos divulgadas figura una en la que se ve a Donald Trump rodeado de seis mujeres, cuyos rostros se han ocultado, en lo que parece una fiesta de tema hawaiano: ellas lucen leis, las guirnaldas de flores típicas del archipiélago. En otra, aparecen sobres de condones en venta por 4,5 dólares (unos 4 euros) con el rostro del presidente estadounidense y el lema “I am huuuge” (“soy enorme”).

En otra imagen se aprecia a Trump, entonces un promotor inmobiliario que mantenía vínculos de amistad con el financiero, sentado con una mujer de melena rubia cuyo rostro también se ha ocultado. Otra fotografía muestra al actual presidente en otra fiesta hablando con una mujer, con Epstein a su espalda.

Las 19 fotografías forman parte de los cerca de 95.000 documentos que el Comité de Supervisión y Reforma del Gobierno ha recibido de los archivos de Epstein como parte de su investigación sobre la red de pederastia que organizó el financiero y sus conexiones.

Otra imagen, con la firma de Bill Clinton en color dorado, muestra al expresidente demócrata sonriente y rodeado de Epstein, la conseguidora de este, Gislaine Maxwell, y otra pareja. También se distingue en otra fotografía a Epstein y Bill Gates sentados ante una mesa y tomando lo que parece café o té, contemplados por una mujer de rostro oculto.

“Es hora de poner fin a este encubrimiento de la Casa Blanca y de hacer justicia a los supervivientes de Jeffrey Epstein y sus poderosos amigos”, ha declarado el demócrata de mayor rango dentro del Comité, el congresista Robert García, en un comunicado. “Estas fotos turbadoras plantean aún más interrogantes sobre Epstein y sus relaciones con algunos de los hombres más poderosos del mundo. No descansaremos hasta que el pueblo estadounidense obtenga la verdad. El Departamento de Justicia debe publicar todos los archivos ya”.

Una ley aprobada por el Congreso el mes pasado obliga al Departamento de Justicia a publicar antes del 19 de diciembre los archivos del pederasta, que se suicidó en 2019 en la cárcel.

Sobre la firma

Macarena Vidal Liy
Macarena Vidal Liy
Es corresponsal de EL PAÍS en Washington. Previamente, trabajó en la corresponsalía del periódico en Asia, en la delegación de EFE en Pekín, cubriendo la Casa Blanca y en el Reino Unido. Siguió como enviada especial conflictos en Bosnia-Herzegovina y Oriente Medio. Licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid.
Lo más visto

