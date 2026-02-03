Bill y Hillary Clinton aceptan testificar en el Congreso de EE UU por el ‘caso Epstein’

El expresidente de EE UU Bill Clinton (1993-2001) y su esposa y exsecretaria de Estado Hillary Clinton acordaron este lunes testificar ante la Cámara de Representantes en la investigación sobre el caso del pedófilo Jeffrey Epstein. La asistencia de los Clinton ante la Cámara Baja para testificar fue confirmada por el portavoz del expresidente, Ángel Ureña en una publicación en X.

Así lo ha anunciado el portavoz de los Clinton, Ángel Ureña, en una publicación en redes sociales dirigida al presidente del Comité de Supervisión de la Cámara, James Comer. “Han negociado de buena fe. Usted no. Le dijeron bajo juramento lo que saben, pero a usted no le importa. Pero el expresidente y la exsecretaria de Estado estarán allí. Esperan sentar un precedente que se aplique a todos”, ha manifestado. El expresidente Clinton “estará ahí”, resaltó Ureña, afirmando que espera que la asistencia del matrimonio marque un precedente en este tipo de casos.

Comer, por su parte, ha abordado la declaración de Ureña durante la reunión del Comité de Reglas celebrada este lunes: “Los abogados de los Clinton han dicho que aceptan los términos, pero estos términos vuelven a ser poco claros y no han proporcionado fechas para sus declaraciones”. “La única razón por la que han dicho que aceptan los términos es porque la Cámara ha procedido con el desacato. Aclararé los términos que están aceptando y luego discutiré los próximos pasos con los miembros de mi comité“, ha concluido sin precisar si el panel procedería con la resolución de desacato, según ha recogido el portal de noticias The Hill.

La decisión supone un giro sobre la postura mantenida por el matrimonio en los últimos meses, si bien el Comité de Reglas de la Cámara estaba ya preparando una votación en pleno para declararlos en desacato al Congreso, una resolución a la que el Comité de Supervisión dio el visto bueno en enero.

Tres millones de documentos

El llamamiento a declarar de Bill y Hillary Clinton se enmarca en una investigación más amplia sobre la red de Jeffrey Epstein y las posibles conexiones de figuras públicas con sus delitos. Aunque ninguno de los dos ha sido acusado de irregularidades, los legisladores buscan esclarecer los vínculos y comunicaciones que pudieran existir durante los años en que Epstein operaba en círculos políticos y financieros de alto perfil.

La semana pasada el Departamento de Justicia publicó más de tres millones de páginas de documentos, 2.000 videos y 180.000 imágenes relacionados con la investigación. Legisladores y víctimas criticaron el proceso por demoras, redacciones defectuosas y la exposición involuntaria de nombres de supervivientes, incluidas decenas de menores, lo que llevó al retiro temporal de miles de archivos mientras se revisan los procedimientos de protección de datos sensibles.

El delincuente sexual Epstein visitó la Casa Blanca en hasta 17 ocasiones durante el mandato de Bill Clinton, que, a su vez, voló en el avión de Epstein unas 27 veces, según aseguró Comer ante la última negativa del exmandatario a testificar en el Congreso. El demócrata aparece, asimismo, en múltiples fotografías publicadas por el Departamento de Justicia en el marco de la difusión de los archivos Epstein aprobada por el Congreso, incluyendo una instantánea en un jacuzzi en una propiedad del multimillonario fallecido.