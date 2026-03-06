Bonoloto: comprobar sorteo del viernes 6 de marzo
La Bonoloto ofrece este viernes un bote de 3,5 millones de euros
Este viernes 6 de marzo los protagonistas de SELAE son la Bonoloto y el Euromillones, que reparte hoy un bote de 193 millones de euros a los agraciados, mientras la Bonoloto se juega por 3,5 millones de euros.
Este sorteo es todo un clásico de Loterías y Apuestas del Estado, ya que se celebra sin descanso desde 1988 y de lunes a domingo.
En el sorteo de Bonoloto de ayer jueves no hubo ganador de primera categoría, pero si hubo tres de segunda categoría, que se llevaron más de 61.000 euros cada uno y sellaron sus boletos en Cádiz, León y A Coruña.
Hay cosas que harías toooodos los días como comerte una torrija recién hecha con azúcar y canela, o jugar a la #Bonoloto. Hoy #bote de 3,5 millones de euros. Juega de lunes a domingo desde 0,50€ y consigue grandes premios pic.twitter.com/QQowbnWa4W— BonoLoto (@bono_loto) March 6, 2026
Resultados de la Bonoloto hoy
Los resultados del sorteo de la Bonoloto de este viernes 6 de marzo han sido los siguientes:
- La combinación ganadora: 1, 15, 31, 38, 41, 47
- El complementario: 9
- El reintegro: 1
Todos los Premios
Las recompensas se asignan según la cantidad de aciertos:
- 1.ª categoría: 6 aciertos
- 2.ª categoría: 5 aciertos + complementario
- 3.ª categoría: 5 aciertos
- 4.ª categoría: 4 aciertos
- 5.ª categoría: 3 aciertos
- Reintegro: acierto del número de reintegro
El valor de cada premio varía según la recaudación del sorteo y el número de acertantes en cada categoría.
¿Y si tengo suerte?
Una vez terminados los sorteos del día y comprobados los números premiados en la página web de SELAE o en EL PAÍS es necesario tener en cuenta la normativa de Loterías y Apuestas del Estado para poder cobrar.
Si el importe es inferior a 2.000 €, se abona en cualquier administración de Loterías y Apuestas del Estado. Para cantidades iguales o superiores a 2.000 €, el cobro debe realizarse en una de las entidades bancarias colaboradoras, presentando el resguardo ganador y la documentación requerida.
Otros Sorteos
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.