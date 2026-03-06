Bonoloto: comprobar sorteo del viernes 6 de marzo

El sorteo de la Bonoloto se celebra todos los días, de lunes a domingo.

La Bonoloto ofrece este viernes un bote de 3,5 millones de euros

Este viernes 6 de marzo los protagonistas de SELAE son la Bonoloto y el Euromillones, que reparte hoy un bote de 193 millones de euros a los agraciados, mientras la Bonoloto se juega por 3,5 millones de euros.

Este sorteo es todo un clásico de Loterías y Apuestas del Estado, ya que se celebra sin descanso desde 1988 y de lunes a domingo.

En el sorteo de Bonoloto de ayer jueves no hubo ganador de primera categoría, pero si hubo tres de segunda categoría, que se llevaron más de 61.000 euros cada uno y sellaron sus boletos en Cádiz, León y A Coruña.

Resultados de la Bonoloto hoy

Los resultados del sorteo de la Bonoloto de este viernes 6 de marzo han sido los siguientes:

La combinación ganadora: 1, 15, 31, 38, 41, 47

El complementario: 9

El reintegro: 1

Todos los Premios

Las recompensas se asignan según la cantidad de aciertos:

1.ª categoría: 6 aciertos

2.ª categoría: 5 aciertos + complementario

3.ª categoría: 5 aciertos

4.ª categoría: 4 aciertos

5.ª categoría: 3 aciertos

Reintegro: acierto del número de reintegro

El valor de cada premio varía según la recaudación del sorteo y el número de acertantes en cada categoría.

¿Y si tengo suerte?

Una vez terminados los sorteos del día y comprobados los números premiados en la página web de SELAE o en EL PAÍS es necesario tener en cuenta la normativa de Loterías y Apuestas del Estado para poder cobrar.

Si el importe es inferior a 2.000 €, se abona en cualquier administración de Loterías y Apuestas del Estado. Para cantidades iguales o superiores a 2.000 €, el cobro debe realizarse en una de las entidades bancarias colaboradoras, presentando el resguardo ganador y la documentación requerida.