Una mujer secuestrada en Murcia logra escapar tras dos años dada por desaparecida

Cuatro hombres han sido detenidos en Murcia, uno de ellos acusado de retener durante casi dos años a una mujer desaparecida desde abril de 2024. Los otros tres han sido arrestados por encubrimiento, según ha confirmado este jueves el delegado del Gobierno, Francisco Lucas.

La mujer logró escapar el pasado martes de la vivienda en la que este individuo la tenía retenida, según La Opinión de Murcia. Tras saltar la valla, echó a correr y llegó a un centro de salud para pedir ayuda, donde los sanitarios, al ver su estado físico con heridas y hematomas por todo el cuerpo, avisaron a Emergencias y alertaron a la Policía, según la prensa local.

Lucas ha confirmado que la investigación continúa en curso y que los cuatro detenidos —el presunto autor y los tres supuestos cooperadores necesarios por encubrimiento— pasarán el viernes a disposición judicial.

El delegado ha explicado que, debido a la sensibilidad y complejidad del caso, no se facilitarán más detalles por el momento. La mujer constaba oficialmente como desaparecida desde abril de 2024 y, presuntamente, habría permanecido retenida durante casi dos años.

La Policía Nacional mantiene abierta la investigación para esclarecer completamente los hechos y depurar posibles responsabilidades adicionales. La causa se está investigando como un posible caso de violencia de género y detención ilegal y la Policía mantiene algunas circunstancias bajo reserva para proteger a la víctima y evitar obstaculizar el proceso judicial.

Según los relatos publicados por algunos medios de comunicación, el hombre la agredió sexualmente y la mantuvo en condiciones de cautiverio, con violencia física.

El teléfono 016 atiende a las víctimas de violencia machista, a sus familias y a su entorno las 24 horas del día, todos los días del año, en 53 idiomas diferentes. El número no queda registrado en la factura telefónica, pero hay que borrar la llamada del dispositivo. También se puede contactar a través del correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y por WhatsApp en el número 600 000 016. Los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10. Si es una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). Y en caso de no poder llamar, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.