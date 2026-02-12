El futbolista del Villarreal Thomas Partey, investigado por dos nuevos cargos de violación en Reino Unido

El centrocampista tendrá que comparecer el 13 de marzo ante el juez. En noviembre se enfrentará a otro juicio por denuncias de tres mujeres

El futbolista del Villarreal Thomas Partey, de 32 años, va a afrontar un nuevo frente judicial después de que la Fiscalía de la Corona británica haya decidido investigar dos nuevos cargos de violación. Según la información publicada por el periódico británico The Telegraph, que se basa en un comunicado de la policía, el origen de las pesquisas son las acusaciones incluidas en una denuncia no reciente, que se registró en 2020. La mujer que acusa al deportista ghanés no es una de las tres denunciantes conocidas hasta la fecha. La Policía Metropolitana reabrió la investigación en 2025 y trasladó el caso a la justicia británica.

El pasado julio, la Fiscalía de la Corona británica (CPS, por sus siglas en inglés) acusó al exfutbolista del Arsenal de cinco cargos de violación y otro de agresión sexual. Los cargos de violación y agresión sexual, presentados por tres mujeres, se refieren a hechos presuntamente sucedidos entre 2021 y 2022. Una mujer le acusa de dos cargos de violación, otra presunta víctima de tres cargos de violación y una tercera de agresión sexual. La investigación que culminó con cargos a Partey se llevó a cabo durante dos años y medio y la acusación se hizo pública tres días después de que acabara su relación contractual con el Arsenal. Su contratación por el Villarreal el pasado verano fue fuertemente criticada por la afición del equipo de Castellón.

Partey va a tener que comparecer ante el Tribunal de Magistrados de Westminster el próximo 13 de marzo por estas nuevas imputaciones. Mientras que el juicio por las otras presuntas agresiones sexuales está fijado para el próximo 2 de noviembre.

Según las condiciones dictadas por el juez, Partey puede seguir compitiendo profesionalmente, aunque cualquier viaje internacional debe notificarlo con 24 horas de antelación y tiene prohibido contactar con las denunciantes.

El teléfono 016 atiende a las víctimas de violencia machista, a sus familias y a su entorno las 24 horas del día, todos los días del año, en 53 idiomas diferentes. El número no queda registrado en la factura telefónica, pero hay que borrar la llamada del dispositivo. También se puede contactar a través del correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y por WhatsApp en el número 600 000 016. Los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10. Si es una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). Y en caso de no poder llamar, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.