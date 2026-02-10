Detenido un francés de 79 años acusado de violación y agresión sexual a 89 menores en 10 países

El acusado, que detalló todos estos actos en documentos guardados en una memoria USB, ha admitido además haber asfixiado a su madre y a su tía

La Fiscalía de Grenoble, ciudad al sudeste de Francia, ha informado este martes de la detención de un hombre de 79 años acusado de haber violado o abusado sexualmente de 89 menores de edad durante seis décadas, entre 1967 y 2022. Según ha informado la Fiscalía, a cargo de la investigación, los abusos se cometieron en 10 países, donde el acusado trabajó como educador o monitor. Además, en el curso de la investigación, admitió haber asfixiado a su madre y a su tía, según ha detallado el fiscal Etienne Manteaux, en rueda de prensa.

De las 89 víctimas, 40 ya están identificadas y se ha hecho un llamamiento a posibles testigos en el marco de la investigación por si hubiera más menores implicados. Los hechos se han conocido gracias a una memoria USB, descubierta en 2023 por el propio sobrino del septuagenario. Este la puso en manos de la gendarmería en cuanto vio el contenido: una serie de documentos en los que el acusado evoca las relaciones con los menores de 13 a 17 años.

Se le ha identificado como Jacques Leveugle y fue detenido en febrero de 2023, aunque la fiscalía informa ahora de los hechos. Fue arrestado en Vizille, localidad cercana a Grenoble, mientras estaba en casa de su hermano. Los investigadores llevan estos tres años trabajando sobre esas “memorias” que dan una idea de la escala de perversidad del detenido. Ha sido “un trabajo muy largo porque son 15 tomos de documentos, una materia muy densa. Los investigadores han podido leer la totalidad de los escritos e identificar 89 víctimas”, ha señalado Manteaux en su comparecencia ante los medios.

Los hechos más antiguos se remontan a 1967 y el último anotado en los escritos fue en 2022. En los documentos, Jacques Leveugle cita los nombres de algunas víctimas y apodos. Por ello no se las ha podido identificar en su totalidad y los investigadores sospechan que pudo haber más.

Los hechos se cometieron en Alemania, Suiza, Portugal, Marruecos, Níger, Argelia, Filipinas, India, Colombia y Nueva Caledonia. Países en los que Leveugle trabajó, como profesor de francés o educador en campos de trabajo para menores delincuentes o con dificultades.

Se trata de “un intelectual que nunca llevó a cabo sus proyectos. Comenzó estudios preparatorios de Literatura, pero no los completó. Quiso ser profesor, pero nunca obtuvo la titulación necesaria. Realizó cursos de formación para convertirse en maestro de educación especial sin obtener ningún diploma. Enseñó sin título en Argelia, por ejemplo. (…) Ha viajado extensamente, en sus memorias se mencionan ocho países”, ha señalado el fiscal.

Mucho tiempo con cada joven

“No es un caso de abuso clásico. Pasó mucho tiempo con cada uno de estos jóvenes. Les dio dinero para obtener el permiso de conducir, les brindó estimulación intelectual y les animó a seguir con sus estudios”, ha explicado Etienne Manteaux.

Jacques Leveugle no tenía antecedentes antes de ser detenido. A la policía ha admitido que los escritos son “la expresión de la realidad” y ha reconocido la gravedad de los hechos, según la Fiscalía.

Además de investigación por violación y abusos sexuales, se ha abierto otra en paralelo por homicidio, pues durante los interrogatorios el acusado admitió haber asfixiado a su madre, enferma terminal, con una almohada. Ocurrió en 1974. En los 90 hizo lo mismo con su tía, de 92 años, “aprovechando que dormía”, ha explicado el fiscal. El acusado reconoce estos dos hechos y los ha justificado asegurando que le gustaría que “le hicieran lo mismo” si él fuera enfermo terminal.

La Fiscalía ha abierto una línea telefónica (0800-200142) para recoger posibles testimonios, o de víctimas o personas que puedan aportar a la investigación policial. La revelación de este caso se produce una semana después de conocerse otra investigación, esta vez en Lille, a 10 hombres acusados de haber violado a un menor de cinco años bajo sumisión química, con su padre presente en los actos.

