Acusados 10 hombres por violar a un niño de cinco años bajo sumisión química en Francia

La Fiscalía de Lille ha anunciado la imputación de 10 hombres, con edades entre los 29 y los 50 años, dentro de una investigación abierta en febrero del año pasado por la presunta violación bajo sumisión química de un niño de cinco años. Entre los implicados está su propio padre, que está acusado de agresión sexual con incesto y complicidad en violación y agresión sexual agravada contra su hijo, según informa la Fiscalía de Lille este martes en un comunicado.

El menor se encuentra con su madre, separada del padre antes de los hechos. Todos los acusados están en prisión preventiva. Aunque los hechos los ha revelado la Fiscalía ahora, la investigación se abrió el 15 febrero de 2025 después de que la policía recibiera una denuncia por la organización la noche previa de una “sesión de chemsex”, práctica que asocia el consumo de drogas con fines sexuales. Ocurrió en un apartamento en Lille, al norte de Francia.

Según el escueto comunicado de la Fiscalía, el menor fue “puesto en contacto con hombres adultos por su propio padre”. El progenitor “también sufrió actos de violencia sexual con el uso de sustancias químicas” durante esa noche. La Fiscalía encargó entonces a un juez de instrucción las pesquisas, que incluyen también los delitos de violación y agresión sexual con tortura y acto de barbarie y la administración de sustancias a un menor de 15 años con el objetivo de alterar su discernimiento.

Según las primeras investigaciones, “que han permitido confirmar la veracidad de los hechos”, estos actos de barbarie duraron varios meses, pues tuvieron lugar entre noviembre de 2024 y febrero de 2025, señala la Fiscalía. Nueve de los 10 acusados están detenidos. El décimo se quitó la vida en prisión el pasado junio, después de ser arrestado.

Según la cadena BFM, además de las agresiones al niño, a los implicados se les acusa también de “actos de maltrato hacia un animal doméstico” y “agresión sexual en grupo” sobre el animal, sin especificar. Según un medio local, Dernières Nouvelles d’Alsace, uno de los imputados es un hombre que recibió en su teléfono un vídeo filmado aquella noche por los participantes y que no denunció a la policía. La Fiscalía no especifica en su comunicado si los hechos se grabaron.

Este grave caso de sumisión química se produce un año después del mediático juicio a los violadores de Gisèle Pelicot, la mujer que fue agredida sexualmente por decenas de hombres mientras estaba inconsciente, drogada por su marido, Dominique Pelicot. Dos meses después del llamado caso Pelicot, arrancó otro proceso que duró varios meses contra Joël Le Scouarnec, un cirujano francés acusado de haber agredido durante décadas a centenares de pacientes, la mayoría de ellos menores de edad. Abusó de sus víctimas cuando les operaba o estaban sedados, en hospitales públicos o sus consultas privadas. Tanto Le Scouarnec como Pelicot fueron condenados a la pena máxima por estos delitos, 20 años de prisión.

El teléfono 016 atiende a las víctimas de violencia machista, a sus familias y a su entorno las 24 horas del día, todos los días del año, en 53 idiomas diferentes. El número no queda registrado en la factura telefónica, pero hay que borrar la llamada del dispositivo. También se puede contactar a través del correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y por WhatsApp en el número 600 000 016. Los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10. Si es una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). Y en caso de no poder llamar, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.