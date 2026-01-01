Ir al contenido
Accidentes

Hallado el cuerpo del montañero atrapado por un alud en Huesca

El hombre, desaparecido el miércoles, practicaba raquetas en Urdiceto

Agencias
Ir a los comentarios

Los servicios de emergencias han encontrado este jueves el cuerpo sin vida de un montañero que quedó atrapado este miércoles por un alud cuando practicaba raquetas en la zona de Urdiceto, en el Valle de Bielsa, en Huesca, según ha informado la Guardia Civil.

Los servicios de emergencias fueron activados desde el Refugio de Urdiceto y se trasladó el aviso a la Guardia Civil de Montaña, que se encargó del operativo de rescate. La persona fallecida iba junto con otro montañero, que es quien bajó hasta el refugio para avisar del accidente.

Más información

Mueren tres esquiadores y otro resulta herido por un alud en Panticosa (Huesca)

Stephanny Pinzón Triana / Óscar López-Fonseca | Madrid

Archivado En

_

