Sheinbaum responsabiliza a Peña Nieto por las concesiones fiscales a la FIFA que su Gobierno apenas ha podido acotar

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha hecho un ejercicio de contorsionismo para poder acotar las condiciones de las concesiones fiscales que se han otorgado a la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) y sus empresas, que no tendrán que pagar ni un peso de impuestos durante los partidos del Mundial 2026 en el país. Con todo, las mesas de trabajo del Gobierno solo han conseguido restringir esos acuerdos al ejercicio fiscal del año 2026, por lo que los actos durante el esperado evento deportivo siguen estando exentos de contribuir a las arcas públicas. “Se había firmado algo en el 2016 para que se llevara a cabo el Mundial en México. Quedaba varios años de exención de impuestos, se redujo a un año y se acotó por parte de la Secretaría de Hacienda”, ha explicado Sheinbaum este lunes en rueda de prensa, haciendo responsable de estos acuerdos con la FIFA al expresidente Enrique Peña Nieto.

En paralelo, Hacienda ha detallado en un comunicado que el contenido del documento con la Garantía Gubernamental para la FIFA firmada en el sexenio de Peña Nieto precisa que los acuerdos “seguirán siendo jurídicamente vinculantes, plenamente válidas, directamente aplicables y plenamente exigibles, con independencia de cualquier cambio en el Gobierno de México, o de cualquier cambio en las leyes y reglamentos”. La Garantía exime a la FIFA, sus subsidiarias, asociaciones miembros, proveedores, contratistas, personas físicas y cualquier tercero relacionado con la organización del Mundial en Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara a pagar impuestos locales y federales.

Pese a sus esfuerzos, el Gobierno de Sheinbaum está atado de manos. El equipo de Hacienda solo ha conseguido limitar el alcance jurídico de las concesiones al próximo año, por lo que todas las actividades del torneo podrán beneficiarse de él. En un principio, el acuerdo otorgaba este privilegio fiscal, además de la exención de procesos de control y administrativos, hasta el año 2028. “Actualmente, los beneficios solo aplican a los sujetos directamente involucrados en la organización y celebración de la Copa Mundial FIFA 2026, consistentes en la liberación de ciertas obligaciones formales, de pago, traslado, retención, recaudación y entero previstas en las leyes fiscales”, ha señalado Hacienda, quien celebra que los límites a la Garantía se consiguieran con acuerdos sin tener que pasar por los tribunales.

De los tres países que serán sede del Mundial 2026 —Estados Unidos, Canadá y México—, solo el último ha concedido una exención completa y nacional. Los acuerdos fiscales logrados por Estados Unidos y Canadá no son completos y se celebran a nivel nacional, estatal y local.