La impunidad del caso Epstein
Jimena Ávalos y Lydiette Carrión, especialistas en casos de violencia de género, analizan con Warkentin las redes que permiten los abusos de niñas, adolescentes y mujeres
El caso de Jeffrey Epstein expone las estructuras que permitieron que los abusos contra mujeres y adolescentes se mantuvieran ocultos. En esta historia intervinieron políticos, artistas y diversas figuras públicas que protegieron a los perpetradores y afectaron a las víctimas. En Al habla... Gabriela Warkentin aborda esta trama con Jimena Ávalos, una abogada que se especializa en atención y prevención de la violencia de género, y con la periodista Lydiette Carrión, quien ha investigado las redes de trata que someten a las niñas en México.
En este episodio también atienden la relación de Epstein con Donald Trump, quien aparece en más de 85 ocasiones en los archivos y cómo las víctimas se organizaron para lograr la liberación de los documentos. Ávalos denomina el caso como una red de trata, que utilizaba las instalaciones de la isla privada de Epstein, de acuerdo con los testimonios de las mujeres denunciantes y las fotografías de los archivos publicados por las autoridades.
Durante esta conversación revisan las prácticas que se perpetúan contra las mujeres en diversos espacios. Carrión señala que se trata de violencia normalizada por el patriarcado y que se extiende a diversos niveles, desde los casos de pederastia o abusos en las familias que no han sido solucionados, hasta las denuncias masivas, como el caso de Epstein.
