Ir al contenido
_
_
_
_
México
Jeffrey Epstein

La impunidad del caso Epstein

Jimena Ávalos y Lydiette Carrión, especialistas en casos de violencia de género, analizan con Warkentin las redes que permiten los abusos de niñas, adolescentes y mujeres

El País
El País
México -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace

El caso de Jeffrey Epstein expone las estructuras que permitieron que los abusos contra mujeres y adolescentes se mantuvieran ocultos. En esta historia intervinieron políticos, artistas y diversas figuras públicas que protegieron a los perpetradores y afectaron a las víctimas. En Al habla... Gabriela Warkentin aborda esta trama con Jimena Ávalos, una abogada que se especializa en atención y prevención de la violencia de género, y con la periodista Lydiette Carrión, quien ha investigado las redes de trata que someten a las niñas en México.

En este episodio también atienden la relación de Epstein con Donald Trump, quien aparece en más de 85 ocasiones en los archivos y cómo las víctimas se organizaron para lograr la liberación de los documentos. Ávalos denomina el caso como una red de trata, que utilizaba las instalaciones de la isla privada de Epstein, de acuerdo con los testimonios de las mujeres denunciantes y las fotografías de los archivos publicados por las autoridades.

Durante esta conversación revisan las prácticas que se perpetúan contra las mujeres en diversos espacios. Carrión señala que se trata de violencia normalizada por el patriarcado y que se extiende a diversos niveles, desde los casos de pederastia o abusos en las familias que no han sido solucionados, hasta las denuncias masivas, como el caso de Epstein.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Archivado En

_

Últimas noticias

Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
cursos
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
cursos
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
cursos
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA - Administración y Dirección de Empresas
cursos
Máster en Neuroeducación
cursos
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
cursos
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
_
_