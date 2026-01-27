Emilio Fernando Alonso: “El de 2026 es un Mundial elitista”

El comentarista, que narra partidos de la Copa del Mundo desde España 1982, recuerda con Warkentin los mejores momentos del torneo más prestigioso del fútbol, que llega este año a México, Estados Unidos y Canadá

El comentarista deportivo Emilio Fernando Alonso (68 años, Iguala de la Independencia) recuerda la expulsión de Maradona tras un planchazo al jugador brasileño Batista en el Mundial de España 1982. El primero que le tocó cubrir. También la decepción con la que entrevistó a Luis Hernández después de que México perdiera 2-1 contra Alemania en Francia 1998. En este episodio de Al Habla rememora su trayectoria, pero también habla sobre la próxima Copa del Mundo, que en cinco meses acogerán México, Estados Unidos y Canadá. “El de 2026 es un mundial elitista”, explica Alonso.

Comparado con el Mundial de 1986, para el narrador deportivo han cambiado muchas cosas. Estadios llenos, menos violencia en el país, entradas más accesibles. “Antes veías al pueblo ir a un estadio de fútbol. Ahora tienes que tener cierta capacidad económica para ir a un partido de fútbol”, relata el comentarista.

La Copa del Mundo 2026 será la más cara de la historia. Frente a las dos ediciones anteriores, ha presentado un encarecimiento de entre el 100% y el 800%, según la fase del torneo, para comprar las entradas más económicas. México acogerá 13 partidos en las ciudades de Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Un evento que se espera que traiga más de 5,5 millones de visitantes al país.