El juez deja en libertad a los cuatro detenidos por la investigación sobre la compañía áerea Plus Ultra

Agentes de la policía nacional durante el registro a la sede de la empresa de aerolíneas Plus Ultra por un presunto delito de blanqueo de capitales.

El magistrado les ha retirado el pasaporte. Anticorrupción cree que se hizo un “uso indebido” de las ayudas públicas que fueron abonadas a la compañía

El juez ha acordado este sábado la libertad para cuatro detenidos por la investigación que afecta a la compañía aérea Plus Ultra por presunto blanqueo de dinero. Se trata del dueño de la empresa, Julio Martínez; el consejero delegado, Roberto Rosell; un tercer empresario de nombre también Julio Martínez y un abogado español, según confirman fuentes jurídicas. El magistrado ha acordado la retirada del pasaporte y las comparecencias semanales como medidas cautelares para todos. La causa que dirige el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid indaga en el posible blanqueo de capitales de la compañía de dinero de Venezuela con los fondos del rescate de 53 millones de euros que el Gobierno le entregó en 2021.

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) detuvo a los implicados el pasado jueves y este sábado fueron conducidos desde dependencias policiales hasta los juzgados madrileños donde el juez de guardia (el titular del juzgado de instrucción número 13) les tomó declaración, si bien todos los implicados se acogieron a su derecho a no declarar porque las actuaciones continúan secretas.

La causa parte de una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción a inicios de este año después de recibir información de Francia y de Suiza por la existencia de una organización criminal en Europa dedicada a blanquear dinero desde Venezuela. El ministerio público cree que se hizo un “uso indebido” de las ayudas públicas que fueron abonadas a la compañía después de que el Ejecutivo la destacara como empresa “estratégica”.

La denuncia inicial de la Fiscalía Anticorrupción se dirigía contra tres personas de origen peruano, dos venezolanos, un ciudadano de Países Bajos y un abogado español. Fuentes jurídicas concretan que hay, al menos, cinco personas investigadas. Entre los que han pasado este sábado a disposición judicial se encuentran los dos directivos de la compañía, así como Julio Martínez Martínez, que figura como cliente de Whathefav S.L., la agencia de comunicación y publicidad de las hijas del expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero. Según concretan citadas fuentes, dicha mercantil hizo labores de “cartelería y marketing” a Martínez.

Los agentes de la UDEF registraron durante horas la sede de Plus Ultra esta semana. El juez Alfredo Barrera, que estaba de guardia este fin de semana, ha decretado comparecencias semanales, prohibición de salida del país y retirada de pasaporte, como había pedido la Fiscalía que es la única acusación que se encuentra actualmente en la causa por estar secreta.

La denuncia de Anticorrupción describe la actividad delictiva, presuntamente, en un blanqueo de “fondos ilícitos” procedentes de malversaciones cometidas en Venezuela por funcionarios públicos. En concreto detallan fondos de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) venezolanos -un plan gubernamental de distribución de alimentos- y de venta de oro blanco de Venezuela. La implicación de la organización en España fue tal, cree la Fiscalía, que la compañía aérea desvió la ayuda del rescate en “fechas consecutivas a la recepción del mismo” a cuentas “en el extranjero de sociedades que forman parte de la organización criminal”.