Montero plantea aumentar la cesión del IRPF y el IVA a las comunidades para mejorar la financiación autonómica

La ministra de Hacienda y vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, está presentado este viernes la propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica, un asunto que lleva pendiente desde 2014. “Es una reforma que comprometimos al inicio de la legislatura y en la que llevamos mucho tiempo trabajando”, ha dicho la número dos del PSOE en el arranque de su comparecencia.

El nuevo modelo ofrecerá más recursos a las comunidades autónomas, encargadas de prestar los servicios básicos. La mayor inyección de recursos se llevará a cabo con una ampliación de la parte de IRPF e IVA que cede a las comunidades. El sistema actual prevé que la mitad de lo que se recauda en concepto de este impuesto se traslade a la caja común que va a financiar los territorios —que a su vez se emplea para los servicios públicos básicos que estas prestan—, un porcentaje que según la nueva propuesta se elevaría ahora al 55% y al 56,5%, respectivamente, ha detallado Montero.

El plan de Hacienda contempla que las comunidades recibirán 21.000 millones adicionales del sistema de financiación autonómico en 2027, según la propuesta presentada por Montero. Este importe sería el aplicable el año que viene, por un total de 224.507 millones de euros, ha detallado Montero.

La presentación del nuevo modelo llega un día después de que el líder de ERC, Oriol Junqueras, se reuniera con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y adelantara que su formación y el Ejecutivo habían llegado a un “buen acuerdo” que garantizaría más recursos para todos los territorios.

