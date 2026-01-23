Ir al contenido
Junts confirma que votará la condonación de la deuda del FLA si se presenta en un decreto en solitario

El vicepresidente del partido, Antoni Castellà, detalla que apoyarán la quita pactada entre el PSOE y ERC si no se integra en un decreto ómnibus

Antoni Castellà
Gisela Rodríguez
Barcelona -
Aunque las negociaciones entre Junts y el PSOE están rotas desde que en octubre del año pasado rompieran con Pedro Sánchez, los de Puigdemont mueven ficha y confirman que votarán a favor de la condonación de la deuda del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) aunque con una condición, que el proyecto se presente en solitario. “Si finalmente la condonación es un decreto exclusivamente del FLA, sí que tendrán nuestro apoyo”, ha afirmado el vicepresidente de la formación, Antoni Castellà, en una entrevista en el programa Aquí Catalunya de SER Catalunya. De salir adelante, a Cataluña se le perdonarían más de 17.000 millones de euros que debe al Estado.

Pero que Junts apruebe la condonación del FLA no significa que haya una implicación en el modelo de financiación singular pactado por ERC y PSOE. Y, en este sentido, el vicepresidente de Junts ha reafirmado que su propuesta es para un concierto económico, y solo en estos términos se sentarían a negociar. Hace unos días la consejera de Economía, Alícia Romero, aseguraba que todavía había margen para negociar y sumar los votos de los de Puigdemont. Sobre esta carpeta, Castellà ha dicho que ha, “todo el margen del mundo histórico”, pero que no depende de ellos sino de los socialistas.

Dimisión de Paneque

La crisis de Rodalies, que a raíz del accidente de Gelida ha dejado a Cataluña sin trenes durante 48 horas, ha llevado a Castellà a pedir la dimisión de la consejera de Territorio, Sílvia Paneque, de quien ha dicho que está “sobrepasada”. “Tiene que marcharse, es una irresponsable”, ha comentado Castellà, petición de dimisión de Junts que Paneque no tiene intención de cumplir, como ha respondido en una entrevista también en SER Catalunya.

Castellà se ha preguntado cómo es posible que el Gobierno anunciara la reanudación del servicio el miércoles por la tarde cuando “no tenían el visto bueno de los sindicatos”, a pesar de que el ejecutivo ha dicho por activa y por pasiva que desconocía que los maquinistas los acabarían plantando. Según el diputado de Junts, escudarse en ese motivo no es una justificación: “Que no ha hablado con el sindicato? Cuando hay un problema tan delicado (...), un conseller tiene que hablar con todo el mundo".

El dirigente de Junts se ha llevado las manos a la cabeza por lo que considera un “desastre absoluto” de gestión. Ha recordado que, hace diez meses, la titular de Territorio anunció que se reforzaría el mantenimiento de Rodalies. “¿Pero, qué se ha hecho en estos meses?”, se ha cuestionado. “Son los peores gestores de la historia”, ha añadido. Castellà entiende el papel de los sindicatos, que han pedido garantías de seguridad en todas las líneas para arrancar los trenes, y ha atribuido la responsabilidad al Govern, que es el encargado de negociar y de “reconducir” la situación con los trabajadores.

