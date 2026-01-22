Puigdemont critica al Govern por dejación en Rodalies: “En manos de los españoles las infraestructuras no funcionan”

El accidente de un tren de Rodalies en Gelida y el posterior caos de movilidad que se ha generado en Cataluña han puesto al Govern en la diana de las críticas de los partidos de la oposición, que reprochan falta de información sobre el suceso y reclaman una mayor agilidad para dar alternativas a los viajeros, unos 400.000 diarios, que confían en los trenes de cercanías para poderse desplazar. “Este Govern ha acreditado su clamorosa incompetencia”, ha denunciado Carles Puigdemont, líder de Junts, en alusión a la gestión que hace el PSC al frente de la Generalitat. También Oriol Junqueras, presidente de ERC, ha señalado en la misma dirección: “han quedado retratados”, ha dicho. El PP pide “explicaciones inmediatas” al Govern, mientras que los Comuns exigen auditorías periódicas para fiscalizar el servicio.

El comisionado para el traspaso de Rodalies, Pere Macias, ha informado que la Generalitat, de la mano de la consellera de Territorio Sílvia Paneque, ha abierto un expediente a Renfe por no prestar el servicio de Rodalies este jueves. Pese a eso, las críticas contra el Govern señalan indolencia y falta de capacidad para reactivar un servicio que es capital para la movilidad en Cataluña.

El presidente de JxCat, Carles Puigdemont, ha asegurado este jueves que el “colapso injustificable” ferroviario se explica por “la incompetencia” del Ejecutivo que preside Salvador Illa y por la “dependencia” del Estado. “Ahora son los trenes, pero podríamos hablar de salud, de educación, de transportes, de vivienda. Cataluña no va bien por estas tres razones: incompetencia, dependencia y sumisión al Gobierno de Madrid”, ha asegurado Puigdemont en un mensaje de vídeo en su cuenta de X.

A criterio de Puigdemont, este colapso también se explica por la “falta de liderazgo” del Govern, al que considera dependiente del PSOE, lo que ha hecho que el ejecutivo catalán “haya bajado los brazos” y no haga “ninguna reivindicación” ante Madrid. Y es que, bajo su punto de vista, “en manos de los españoles, las infraestructuras no funcionan porque no hay inversión, y las inversiones prometidas no están”.

“El Govern de esos que dan lecciones de gestión ha quedado retratado”, ha señalado Oriol junqueras, en alusión al PSC.

Los Comuns piden un gran pacto nacional para solucionar el “desaguisado” en que se ha convertido Rodalies. Jéssica Albiach acusa al Govern de haber sido poco eficaz en la comunicación de la crisis, “no la ha gestionado bien”, y de haber “levantado falsas expectativas” que han confundido, aún más, a los viajeros.

El portavoz del PP en el Parlament, Juan Fernández, ha acusado al Govern de incompetente. “El colapso de la movilidad no es un problema de competencias, como intenta vender el independentismo para volver a reclamar traspasos, sino un problema de incompetencia de los gobiernos que han gestionado Cataluña durante años”, ha sostenido el portavoz del PP en el Parlament, Juan Fernández.

Vox considera “una tomadura de pelo” que, “en lugar de asumir responsabilidades”, el Govern abra un expediente contra Renfe por el bloqueo de los maquinistas a la recuperación del servicio, mientras que la CUP ha reclamado que se abra expediente contra Adif, por su responsabilidad en la crisis que afecta al sistema ferroviario.