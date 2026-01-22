Segundo día de caos en Cataluña: los trenes de Rodalies siguen sin circular por un plante de los maquinistas

El servicio de trenes de Rodalies sigue paralizado en toda Cataluña este jueves, dos días después del accidente mortal de Gelida, pese al anuncio de la Generalitat de que este jueves se recuperaría el servicio. Los maquinistas, que exigen más seguridad para operar, se han plantado y o no se han presentado a trabajar, o lo han hecho, pero no han subido a los trenes. Los sindicatos están “negociando”, confirma Francisco Cárdenas, maquinista y representante de UGT de Renfe Cataluña, y se reunirán con Renfe a las 11. El Comisionado de la Generalitat para el taspaso de Rodalies, Pere Macías, ha explicado que el Govern ha decidido abrir un expediente a Renfe por no prestar servicio a los ciudadanos pese a que ayer garantizó la seguridad en el servicio. “Es una situación que no se puede tolerar, que garantizando la seguridad Renfe no preste servicio”.

El Govern dijo el miércoles que en la reanudación podría haber incidencias, “no será un día fácil”, dijeron dos consejeros, pero el jueves ha arrancado con una parálisis absoluta en la red de cercanías, un servicio que utilizan 400.000 personas a diario. En las estaciones, el desconcierto vuelve a ser total para los viajeros. En Sants, la principal estación de Barcelona, no salen trenes, pese a que a primera hora la megafonía aseguraba que se retomaría el servicio. Desde las siete de la mañana hay convocada una reunión de seguimiento de la situación en la consejería de Territorio tras la que está previsto que comparezca el Govern. Una jornada en la que el corte de la AP-7 entre Martorell y Sant Sadurní d’Anoia complicará también la movilidad por carretera.

Fuentes cercanas a Renfe señalan que el motivo de la falta de servicio son “operativas”, por la dificultad de situar los trenes en la cabecera de las líneas, pero sin concretar cuáles son estas razones. Detrás de la situación subyace el conflicto abierto con los maquinistas a razón del accidente mortal en el que el martes por la noche murió un maquinista. Los maquinistas ya avanzaron que no piensan volver a sus puestos hasta que puedan circular “con todas las garantías de seguridad” y han convocado tres días de huelga en febrero para exigir seguridad en el transporte ferroviario después de una semana negra que comenzó con el gravísimo accidente de Adamuz (Córdoba) el domingo, en el que murieron 43 personas.

El servicio de Rodalies de Cataluña se tenía que retomar este jueves a partir de las seis de la mañana y de forma “escalonada”. Pero el Govern ya reconoció este miércoles que la jornada de reactivación de Rodalies podría tener complicaciones: “no será un día fácil” por la “complejidad” de retomar la actividad “progresiva” en la red y porque “se está en un momento complejo en las relaciones laborales”. Para facilitar los desplazamientos se han habilitado transportes alternativos en los tramos de la R3 y R4 interrumpidos, se reforzarán Ferrocarriles, autobuses interurbanos y no operará la Zona de Bajas Emisiones de Barcelona.