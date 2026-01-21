El muro de la autopista AP-7 cedió sobre la vía y la cabina del maquinista al paso del tren de Gelida

Todavía a la espera de que los Mossos d’Esquadra y los técnicos de Adif y Renfe analicen la caja negra ya recuperada del convoy de Rodalies siniestrado el martes por la noche, las autoridades estudian una hipótesis principal: el Ministerio de Transporte a que el muro de contención de la AP-7 cedió en parte sobre la vía y en parte encima de la cabina del maquinista, por lo que su capacidad de reacción fue “nula”. Así lo ha asegurado en conferencia de prensa el ministro de Transporte, Óscar Puente. Tanto el Govern como los Bomberos de la Generalitat, coinciden en que el muro de contención se desprendió, probablemente, de esta forma, debido a a la presión del agua procedente de la lluvia que cayó durante toda la jornada. La colisión causó 37 heridos y la muerte del joven sevillano de 28 años que en ese momento estaba en prácticas como maquinista y acompañaba al titular.

El tren de la línea 4 de Rodalies, que conecta Sant Vicenç de Calders con Manresa y pasa por Barcelona, circulaba en sentido norte. Se trata de una línea muy transitada y con una frecuencia de poco menos de media hora por tren en el intervalo de tiempo en el que se produjo el accidente. La colisión contra el muro de contención se produjo hacia las 21.02, según los bomberos y los Mossos d’Esquadra, por lo que el convoy anterior que circuló por ese mismo tramo que conecta Sant Sadurní d’Anoia con Gelida (Barcelona) lo hizo entre las 20.36 y las 20.43 y no colisionó con el hormigón desprendido.

En el tramo de la colisión la velocidad estaba limitada a 60 kilómetros por hora por obras, pese a que habitualmente en la zona se circula a 140 kilómetros por hora, por lo que el accidente podría haber sido todavía peor. Puente ha destacado la “fortuna” de que existiera la limitación.

La zona del accidente es un tramo muy próximo a la AP-7, la vía más transitada del litoral mediterráneo, con un tráfico de unos 22.000 camiones diarios justo en el punto en el que cedió el hormigón, según datos del Servei Català de Trànsit. Las investigaciones aún están por averiguar si el muro de contención pudo verse debilitado tanto por las precipitaciones como por las constantes vibraciones a las que está sometido.

El riesgo de hundimiento de la infraestructura que sostiene la AP-7 en Gelida, en la que se apoyaba el muro que anoche se derrumbó sobre el tren, ha obligado a cortar la circulación en la autopista troncal de Cataluña desde Martorell (Barcelona) en todos los carriles que van hacia el sur, una situación que según la Generalitat durará “unos días”. Así lo ha anunciado el director del SCT, Ramon Lamiel, que ha detallado que este corte se ha acordado a raíz de una petición del Ministerio de Transportes, que es el titular de la vía.

Los seis vagones del tren accidentado todavía permanecen en la vía y su retirada está prevista para este miércoles por la noche, ya que todo el servicio de Rodalies de Cataluña ha quedado suspendido para comprobar la totalidad de la infraestructura ferroviaria. La prioridad pasa ahora por asegurar la autopista porque el muro de contención todavía está apoyado sobre el tren y en retirarlo existe el riesgo de que colapse parte de la carretera que pasa por encima de los raíles, según ha informado el jefe de intervención de los Bomberos de la Generalitat, Guillem Amorós. Ni el Ministerio ni la Generalitat han aclarado la titularidad del muro siniestrado, si es de Adif o si es de la Dirección General de Carreteras. En cualquier caso el coste de la reparación irá a cargo inicialmente de Adif.

La AP-7 es una de las autopistas más transitadas de España, además de ser la que concentra más accidentes de tráfico en Cataluña, con 17 fallecidos y más de 400 accidentes en 2025, según el SCT. En los últimos años ha sido objeto de polémicas actuaciones en la infraestructura, pero ninguna de envergadura suficiente en el punto del accidente como para evidenciar un debilitamiento del hormigón. La última fue justo en el tramo que ambos municipios y consistió en instalar un nuevo pavimento fonoreductor para reducir la contaminación acústica, lo que incluyó operaciones de fresado, reposición firme y repintado de las marcas viales.

La consejera de Territorio, Sílvia Paneque, ha pedido prudencia a la hora de sacar conclusiones precipitadas y ha asegurado que el accidente posiblemente se dio por la acumulación de lluvias de los últimos días. “No podía ser previsible con los datos que había”, ha asegurado en rueda de prensa tras la reunión con el CECAT, aunque por el momento ha avanzado que la hipótesis de la presión del agua es la primera que baraja el Govern.

Ante las críticas de la oposición a la Generalitat por la gestión “deficiente” de la red ferroviaria, Paneque ha insistido en que, con los datos de que disponía el Govern sobre los efectos adversos del temporal, “no podía ser previsible” un accidente como el ocurrido en la R4. Desde primera hora de este miércoles, maquinistas de Renfe y Adif han efectuado marchas blancas para comprobar la seguridad de la infraestructura ferroviaria de media y larga distancia en todo el territorio, pero ha asegurado que no se reanudará el servicio hasta que no esté garantizada la seguridad de la circulación.