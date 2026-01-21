El Govern sobre la vuelta de Rodalies el jueves: “No será un día fácil”

El tren de la L4 de Rodalies de Cataluña siniestrado a la altura de Gelida, este miércoles.

La Generalitat reforzará los Ferrocarriles, habrá más autobuses interurbanos y buses en los tramos afectados de la L4 y L3 y no operará la Zona de Bajas Emisiones

El servicio de Rodalies de Cataluña se retomará este jueves a partir de las seis de la mañana y de forma “escalonada”, después del día de caos vivido las 24 horas siguientes al accidente de la noche del martes en la R4 a su paso por Gelida, cuando un muro se desplomó al paso de un convoy, un accidente en el que murió el maquinista, de 28 años y originario de Sevilla. Lo aseguró este miércoles el Govern, que reconoció que “no será un día fácil” por la “complejidad” de retomar la actividad “progresiva” en la red y porque “se está en un momento complejo en las relaciones laborales”, por lo que han apelado a la colaboración ciudadana. Por ello, explicaron los consejeros de Presidencia, Albert Dalmau, y de Territorio, Sílvia Paneque, se habilitarán transportes alternativos, se reforzarán Ferrocarriles, autobuses interurbanos y no operará la Zona de Bajas Emisiones de Barcelona.

¿Cuándo se retoma la actividad de Rodalies?

A partir del jueves a las 6 de la mañana tras una jornada en la que las vías fueron revisadas con marchas en blanco, trenes viajando sin pasajeros para asegurar el estado de las vías tras prácticamente cuatro días de temporal. Las marchas en blanco se hacen todas las madrugadas, pero esta vez se realizaron por parte de técnicos de Renfe y Adif, explicó Paneque. Y en algunos tramos, hasta dos veces.

¿Qué líneas se pondrán en marcha?

Todas, pero con las incidencias ya existentes en la R3 por el desdoblamiento entre Parets y La Garriga. Y en el tramo del accidente de la R4.

¿Los horarios serán los normales?

A la pregunta de si el Govern habla de “progresividad” en el servicio porque teme que haya ausencias laborales entre los maquinistas u otros trabajadores, el consejero Dalmau detalló que el objetivo del Govern es “asegurar la recuperación del servicio ferroviario”. “El Govern y los operadores [Renfe y Adif] estamos poniendo todo lo que está a nuestro alcance. Por esto también hemos pedido colaboración al conjunto del país, cuando hay un momento de dificultad, es momento de ayudar, no de enredar, es imprescindible la colaboración de todas las administraciones y entidades para ayudar a la ciudadanía”, señaló y pidió también “empatía” hacia los maquinistas que han perdido a un compañero.

¿Habrá planes alternativos a Rodalies en los tramos cortados?

Sí. En los dos puntos citados. En el corte de la R3 se alargará el trayecto de los autobuses hasta Ripoll. Y en la R4 entre Martorell y Vilafranca se habilitarán autobuses.

¿Será una jornada normal?

No. Y así lo reconocieron Dalmau y Paneque el miércoles por la noche. “Mañana no será una jornada fácil” coincidieron por la “complejidad” de poner en marcha la red tras 24 horas de paro y con el personal consternado por la pérdida de un compañero.

¿Habrá refuerzo del transporte por ferrocarril?

Sí, la Generalitat tiene claro que la reanudación de Rodalies no será suficiente y para ello reforzará el resto de transportes públicos. El Govern ha dado órdenes a Ferrocarrils de la Generalitat para incrementar frecuencias hasta bajar a cinco minutos desde la tarde del miércoles hasta el viernes en la línea del Vallès. También se incrementarán frecuencias en la línea de Martorell. En el Vallès, en hora punta, se pasará a trenes cada cinco minutos, y a Martorell, cada diez minutos.

¿Habrá más información?

Paneque aseguró que sí, que Renfe incrementarán los informadores en las estaciones para informar a los viajeros: “El departamento también contratará por la vía de urgencia informadores y también ha colaborado el Ayuntamiento con informadores que pondrá a disposición en las principales estaciones”. También habrá refuerzo de Mossos d’Esquadra y Guardia Urbana.

¿Y los autobuses interurbanos?

“Se ha pedido a las operadoras que mantengan y si pueden aumenten las flotas de servicios interurbanos en todo el país”, explicó Paneque tras una jornada en la que ya se incrementaron un 10% en las líneas más presionadas.

¿Y en las carreteras?

Se mantendrán las barreras levantadas en la C-32 sur, los conocidos como túneles del Garraf que evitan conducir por la carretera de la costa, para facilitar la movilidad hacia el sur. El corte durará “unos días”, ha precisado el director del servicio, Ramon Lamiel, que recomienda como alternativa al corte la A-2 y C-15 y volverse a incorporar en Vilafranca.

¿Se mantendrá el corte de la AP-7?

Sí, entre Martorell y Sant Sadurní d’Anoia, debido al peligro de hundimiento justo en el tramo donde se produjo el accidente mortal. El corte durará “unos días”, precisó este miércoles el director del Servicio Catalán del Tráfico, Ramon Lamiel, que recomendó como alternativa al corte la A-2 y C-15 y volverse a incorporar en Vilafranca. Este trayecto quedará habilitado también para vehículos pesados.

¿Y si tengo un coche sin etiqueta y necesito entrar en Barcelona?

Dadas las circunstancias excepcionales y para facilitar el acceso a las ciudades del Área Metropolitana de Barcelona, el Govern ha emitido una resolución para que hasta el viernes y con carácter prorrogable si es necesario" no operen las restricciones de la Zona de Bajas Emisiones (donde no se puede entrar con vehículos sin etiqueta ambiental, los más contaminantes).

¿Se podrá teletrabajar?

El consejero Albert Dalmau ha asegurado que “además de aumentar servicios de información, reforzar líneas de bus interurbanas y suspender la ZBE, se alargará el teletrabajo en los centros públicos y privados y universidades”.