No puedo ir al trabajo por el caos de Rodalies: ¿Quién se hace cargo de las horas perdidas?

El caos de movilidad que empezó en Cataluña el martes por la noche con el accidente ferroviario mortal de Gelida se intensificó el miércoles y ha continuado este jueves, dos días en los que el servicio de Rodalies ha estado paralizado: el miércoles porque la Generalitat quiso que se revisase toda la red para garantizar su seguridad, y este jueves porque los maquinistas se han negado a circular al entender que no hay suficientes garantías. En medio de todo ello, unos 400.000 usuarios de Rodalies se han quedado sin transporte para llegar, en muchos casos, a sus puestos de trabajo, y el coche tampoco ofrece una alternativa segura, puesto que la AP-7, la principal autopista de Cataluña, también está parcialmente cortada a causa del accidente de Gelida, en el que un muro de contención de esta carretera cayó sobre un tren y dejó un maquinista muerto y más de 30 heridos. Ante esta situación, el Govern ha pedido priorizar el teletrabajo, pero no ha habilitado un mecanismo legal específico para proteger al trabajador ante las faltas de asistencia. Surge pues la cuestión de quién se tiene que hacer cargo de estas horas de ausencia en el trabajo.

La patronal de las grandes empresas, Foment del Treball, avisó ya el miércoles de que las ausencias tienen que justificarse y de que hay que recuperar las horas. La patronal argumenta que los permisos que se establecen en el Estatuto de los Trabajadores “no contemplan la situación actual” y que cada caso tiene que ser revisado individualmente por las empresas. “Lo primero es que haya esta comunicación entre el trabajador y la empresa, que se analicen las posibilidades reales y factibles de que se pueda desplazar al trabajo y si de verdad no existen alternativas; por tanto, se deberá estudiar cada caso en concreto”, dijo Yesika Aguilar, directora de Relaciones Laborales de Foment del Treball.

El Estatuto de los Trabajadores, en su artículo 37.3.g, prevé un permiso retribuido de hasta cuatro días cuando exista una imposibilidad de acceder al puesto de trabajo a causa de limitaciones, recomendaciones o prohibiciones dictadas por las autoridades.

En el caso generado por el caos de Rodalies, hay una recomendación por parte del Ejecutivo catalán de evitar desplazamientos y priorizar el teletrabajo, pero no hay consenso sobre si aplica este artículo para proteger a los trabajadores. La cooperativa de abogados Col·lectiu Ronda pide “prudencia” antes de confiar en que esta circunstancia concreta de la red de Rodalies paralizada dé derecho al permiso. “El concepto clave es la imposibilidad real y objetiva de desplazamiento, que se deberá valorar caso por caso”, señala el bufete en un comunicado. Por lo tanto, su recomendación es ir sobre seguro: comunicarse con la empresa por escrito para explicar la situación, indicando que uno no puede ir al trabajo a causa de los problemas de movilidad ferroviaria, contactar con los representantes de los trabajadores o el comité de empresa para establecer una mediación, y pedir un justificante a Renfe, Adif o Rodalies.

El teletrabajo no siempre es una opción viable. El impacto económico de la paralización de la red de Rodalies es considerable, según denuncian las asociaciones empresariales. Ignasi Pietx, presidente de Comertia, que representa a empresas familiares del comercio, ha expresado que “hay empresarios que han tenido un problema para abrir sus tiendas, trabajadores que no han llegado al puesto de trabajo y clientes que no llegan. No todos pueden hacer teletrabajo cuando se está de cara al público”.

Ante esta situación, Pimec, la patronal catalana de pequeñas y medianas empresas, también recomienda pedir un justificante, aunque admite que en muchos casos no haya podido ser posible conseguirlo, y pide a las empresas que tengan “flexibilidad y diálogo”, que faciliten el teletrabajo y que no lleven a cabo “sanciones injustificadas” ante “la situación de caos vivida en muchas estaciones”. Pimec asegura que las ausencias por el caos de Rodalies están “justificadas” y la persona no puede ser despedida ni sancionada por la falta en su puesto de trabajo, pero a la vez afirma que esta situación no está prevista en el Estatuto de los Trabajadores, y que, por lo tanto, no dará lugar a un permiso retribuido. En otras palabras, y coincidiendo con Foment, Pimec advierte de que las horas perdidas deberán recuperarse (otro día, o compensándolas con horas de descanso, o descontando de las vacaciones o con otras medidas).

Los sindicatos, sin embargo, sí que consideran que la situación actual es “de causa mayor”, y que puede haber muchos casos en los que no hay una alternativa de movilidad, por lo que sí se podría aplicar el Estatuto de los Trabajadores y tener derecho a un permiso retribuido. No sería el caso, por ejemplo, si existe la posibilidad de desplazarse mediante uno de los autobuses que Renfe ha habilitado como alternativa.

Esta disparidad de interpretaciones ha conllevado críticas de usuarios y entidades al Govern por la falta de previsión ante el impacto que la suspensión del servicio de Rodalies tiene en el mundo del trabajo.