La huelga del ferrocarril sigue con coletazos por la protesta de los tres sindicatos minoritarios

El acuerdo firmado ayer entre el Ministerio de Transportes y los sindicatos mayoritarios del ferrocarril, Semaf, CC OO y UGT, sirvió para que estos últimos desconvocaran la huelga del sistema ferroviario que iban a mantener hasta mañana miércoles, pero no convenció a otras tres formaciones fuera de la mesa de negociación y que reúnen alrededor de un 20% de representación entre el personal: CGT, Sindicato Ferroviario y Alferro. Manteniendo viva la movilización este martes y mañana miércoles, estas últimas obligan al mantenimiento de servicios mínimos con especial impacto en la alta velocidad, donde se decretó un 73% de garantía de servicio.

Los coletazos de la protesta se dejan notar a primera hora en Cercanías de Madrid, donde Renfe afirmó ayer que los servicios mínimos se cumplieron apenas al 41% durante la mañana. Los viajeros dudan en los andenes mientras la operadora trata de tranquilizar y espera que el impacto de la huelga sea ya mínimo. Hay reajustes de servicios, con alteraciones de horarios, por ejemplo en la línea C-7 (Alcalá de Henares-Príncipe Pío).

En la alta velocidad, las compañías Iryo y Ouigo se han visto obligadas a mantener la cancelación de 39 trenes entre las jornadas de hoy y mañana, tal y como estaba previsto, ante la duda de si el personal de las tripulaciones, no así los maquinistas, secundaría la protesta. Renfe, por su parte, espera restablecer sus horarios tanto en la larga distancia como en Cercanías cuando estos no están afectados por meteorología adversa.

En Rodalies de Catalunya, operada por Renfe, se ha avisado a primera hora de la desconvocatoria de la huelga del sector y de la previsión de recuperación de los servicios habituales, aunque se advierte en redes sociales de que “pueden producirse alteraciones al inicio del servicio”. Se mantienen este martes planes alternativos de transporte de las líneas R3, R4, R7, R8, R15 y RL4.

Desde la CGT se afirmó anoche a través de un comunicado que los acuerdos firmados por las centrales mayoritarias “no suponen un cambio real del modelo ferroviario”, sino un “nuevo parche destinado a desactivar el conflicto sin abordar las causas que han llevado al sector a la situación actual”. Tanto CGT como Alferro y Sindicato Ferroviario se quejan de haber estado fuera de las negociaciones en que el ministerio de Óscar Puente ha estado acompañado por los presidentes de Adif y Renfe.

Una vez que se ha pactado el refuerzo del gasto en mantenimiento de las redes con 1.800 millones adicionales hasta 2030 y la creación de 3.600 empleos entre Adif, Renfe y la Agencia de Seguridad Ferroviaria, entre otros aspectos, desde CGT se advierte de que “persisten la precariedad, la sobrecarga de trabajo y la falta de medios” en las empresas privadas del sector.