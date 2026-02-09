Maquinistas de Rodalies: “Denunciamos que hay problemas gordos en la infraestructura y nadie nos hace caso”

Los maquinistas de Rodalies se han concentrado este lunes por la tarde en la estación de Sants, en Barcelona, en el marco de una huelga convocada inicialmente para tres días esta semana para denunciar las condiciones de seguridad, así como la falta de inversión y de mantenimiento en la red ferroviaria. La protesta se ha producido en plena crisis del sistema ferroviario catalán, abierta tras la muerte de un maquinista en un accidente en Gelida el pasado 20 de enero, y se ha celebrado pocas horas antes de la desconvocatoria del paro, anunciada tras cuatro reuniones con el Ministerio de Transportes. “Estamos aquí para reclamar que la red sea segura. Sabemos que hay problemas gordos en la infraestructura y nadie nos hace caso”, ha resumido Martí Fuentes, uno de los maquinistas presentes.

Los trabajadores sitúan la seguridad como el eje central del conflicto. Fuentes, maquinista de media distancia en Tarragona desde hace cuatro años, ha relatado episodios recurrentes durante su jornada laboral. “Desde ramas cayendo en la vía hasta situaciones de agresividad entre viajeros. Una vez no me pasó nada de milagro porque había piedras sobre la vía”, ha explicado. Según ha afirmado, los riesgos forman parte del día a día del servicio. “No puede ser que sepamos que hay problemas graves en la infraestructura y que no se actúe”, ha añadido.

Desde el Sindicato Ferroviario de Cataluña, su portavoz, José Peñarroya, ha insistido en que la situación actual es el resultado de una política sostenida en el tiempo. “Llevamos tiempo denunciando la falta de inversión y mantenimiento para prevenir casos como el de Gelida”, ha señalado. Peñarroya ha rechazado que se trate de un fallo puntual. “No es de un solo día. Renfe y el ministerio han apostado por inversiones de larga distancia mientras se abandonaba el mantenimiento preventivo, y eso explica la situación que tenemos hoy”, ha afirmado. El sindicato reclama además una auditoría sobre el uso de los recursos.

La nueva generación de maquinistas

La concentración ha dado también espacio a la denuncia de la precariedad en la formación de nuevos maquinistas. Uno de los trabajadores presentes, que ha preferido no identificarse y que fue compañero de Fernando Huerta, el becario fallecido en el accidente de Gelida, ha descrito las condiciones del periodo formativo. “Durante la beca se cobran 930 euros al mes, no como sueldo sino como ayuda. No se cotiza a la Seguridad Social y solo hay un seguro mínimo por incapacidad o fallecimiento. Es una miseria, básicamente”, ha explicado. Según su relato, no existe garantía de contratación hasta que finalizan las prácticas y se firma el contrato, lo que deja a los becarios en una situación de vulnerabilidad. “Todo es bastante precario”, ha resumido.

El impacto del accidente sigue muy presente en el psicológico de los trabajadores en formación. “Fue muy complicado. Han suspendido dos semanas de formación tras la tragedia pero hay compañeros que lo han pasado muy mal”, ha recordado. Algunos, ha añadido, llegaron a plantearse abandonar el proceso. “Es duro seguir después de ver a un compañero morir en esas condiciones”.

La protesta ha reunido también a trabajadores de otras empresas del sector. Ignácio Ronda, empleado de Adif en la estación de Montcada de la línea R2, ha defendido la movilización como una llamada de atención general. “Defendemos el ferrocarril y la inversión en la red. Durante años la alta velocidad ha sido la estrella, pero ahora sus problemas han dejado en evidencia la falta de inversión en el conjunto del sistema”, ha señalado.

Aunque la última novedad haya sido la desconvocatoria general de la huelga, los problemas señalados por los trabajadores no desaparecen de forma inmediata. Varios maquinistas coinciden en que una práctica recurrente para tratar de garantizar un mínimo de seguridad es la reducción de la velocidad de los trenes de Rodalies. La desconvocatoria rebaja la presión del conflicto laboral, pero no pone fin a unas tensiones que se arrastran desde hace más de tres semanas en Cataluña.