Fernando, el maquinista sevillano fallecido en el accidente de Rodalies en Gelida

El único fallecido en el accidente de Rodalies de Barcelona es Fernando Huerta, un joven sevillano de 27 años que se encontraba en la capital catalana completando su periodo de prácticas en Renfe. Antes de realizar las prácticas en esa compañía, el joven había trabajado en una empresa privada de transporte ferroviario.

La familia de Huerta recibió la noticia durante la madrugada, cuando las autoridades concluyeron los trabajos de identificación. En el momento del siniestro, el sevillano se encontraba en la cabina con otros tres compañeros, que resultaron heridos como consecuencia de la caída de un muro.

“Mi más sentido pésame a todos los familiares y amigos de este joven sevillano que estaba destinado en Barcelona para completar su formación como maquinista. Para ellos va el abrazo de toda una ciudad que se une a esta tragedia y un dolor que todos compartimos. Descansa en paz”, ha escrito el alcalde hispalense, José Luis Sanz, en un mensaje publicado en su perfil de X.

El Ayuntamiento de Sevilla ha convocado a mediodía un minuto de silencio en su honor. También han lamentado la muerte de Huerta el Sevilla FC, del que era socio desde hace 20 años, y la Hermandad de la Macarena, de la que era hermano. “La Hermandad se une al luto de todos ellos, compartiendo su tristeza y acompañándolos con la cercanía fraterna y la oración, confiando en que la Virgen de la Esperanza los sostenga y ampare en tan difíciles momentos”, han publicado en el perfil de la hermandad en X.

La investigación en marcha determinará quién de los tres maquinistas o el maquinista en prácticas fallecido conducía el tren en el momento del fatal siniestro. Según las primeras investigaciones, el impacto más grave se produjo en la parte derecha (izquierda vista desde fuera) de la cabina. El lugar exacto donde se encuentra el asiento del conductor.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha indicado en una entrevista en Telecinco que en Gelida se produjo “el derrumbamiento de un muro como consecuencia, parece ser, de las lluvias, que produjeron un deslizamiento en la ladera”. Puente ha lamentado la muerte del maquinista sevillano, ha trasladado sus condolencias a la familia del fallecido y confía en la pronta recuperación de los heridos.