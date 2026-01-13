Samantha Vallejo-Nágera explica su salida de ‘MasterChef’: “Estoy muy ilusionada con esta nueva etapa”

El pasado domingo, TVE anunciaba el comienzo de la grabación de la nueva temporada del concurso culinario MasterChef. Tras 13 años, y 38 temporadas, parecía un ciclo más en uno de los formatos más exitosos de la cadena pública. Pero venía acompañado de una inesperada sorpresa: Samantha Vallejo-Nágera deja de ser jurado para ser sustituida por la influencer Delicious Martha. Este lunes, la empresaria quiso explicar sus motivos, agradeciendo lo que ha hecho el programa por ella y hablando de sus nuevos proyectos: “Estoy muy ilusionada con esta nueva etapa de la que os contaré cosas muy pronto”, apuntaba en un comunicado en Instagram.

“Después de 13 años como jurado de MasterChef, solo tengo buenas palabras para el programa. Tanto de agradecimiento como de cariño por cada una de las personas que han pasado durante tantos años por él”, explicaba la jurado que hasta ahora compartía plantel en el programa con los cocineros Pepe Rodríguez y Jordi Cruz: “He aprendido, disfrutado y, sobre todo, me he reído muchísimo. Ha sido toda una experiencia que me llevo conmigo para siempre de la que solo guardo grandes recuerdos. Pero ha llegado el momento de poner fin a esta etapa y emprender nuevos retos”, anunciaba.

Entre las nuevas “iniciativas” en televisión, Vallejo-Nágera será una de las participantes, junto a su hermano Colate, del nuevo DecoMasters, espacio que también produce Shine Iberia, la compañía detrás de MasterChef y que ya promociona La 1. En el programa, presentado por la actriz Patricia Montero, competirán 10 parejas de famosos por demostrar sus habilidades con el interiorismo y la decoración, con los expertos Lorenzo Castillo y Marta Riopérez como jueces. Entre los concursantes están la modelo Mar Flores y su hijo Carlo Costanzia, Isa Pantoja y su marido Asraf Beno, las amigas María Zurita y Antonia Dell’Atte, los amigos Eduardo Casanova y Canco Rodríguez, la madre e hija Lucía Bosé y Palito Domínguez, Raquel Meroño y Belén López, Eduardo Navarrete y La Terremoto de Alcorcón, los Gemeliers y los influencers King Bru y Andy Andrea.

Otro de los proyectos televisivos de Samantha Vallejo-Nágera fuera de MasterChef (aunque vinculado a su universo y con su misma productora) se ha emitido recientemente en TVE y fue Navidades con Samantha, un programa de cuatro entregas que se estrenó el pasado 20 de diciembre en RTVE Play. Su debut se vio también el 20 y 21 de diciembre a las 12.30 en La 1, pero sus bajos datos de audiencia (6,7% y 8,9%) hicieron que la cadena lo trasladara el siguiente fin de semana a una hora más temprana, a las 10.30 los sábados y las 9.30 los domingos, para que no afectara negativamente a las siguientes propuestas.

La empresaria anuncia, además, que tendrá nuevos “proyectos relacionados con gastronomía y lifestyle” y que continúa con “sus negocios: Samantha Catering y Casa Taberna, de los que vienen muchas novedades”. “Nos volvemos a ver muy pronto, ¡estad atentos!“, se despide en sus redes junto al agradecimiento a los seguidores que le han escrito.

Su puesto lo cubrirá la creadora de contenido Marta Sanahuja en un talent que sigue siendo un éxito de audiencia para La 1. La última edición del concurso con participantes desconocidos terminó en julio con Gabriela Hinojosa, hija del creador de Cortefiel y que entró al concurso embarazada de su tercer hijo, como ganadora. La edición 13ª mantuvo las audiencias de las dos temporadas anteriores, en torno a un 13% de cuota de pantalla, mientras que en su final obtuvo un 15,1% de share. Unos meses después, se emitió la décima edición de MasterChef Celebrity, de la que salió ganadora la presentadora Mariló Montero.