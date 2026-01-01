Lo que hay que saber del impuesto del 1% a las remesas que entra en vigor en 2026

El impuesto del 1% a las remesas enviadas desde Estados Unidos entra en vigor el 1 de enero de 2026. La medida forma parte del Big Beautiful Bill (la gran y hermosa ley) del presidente Donald Trump, y aplicará a todas las personas que envíen dinero al extranjero, incluidos los ciudadanos y residentes estadounidenses. Sin embargo, especialistas han advertido que su impacto recaerá de manera desproporcionada en la población migrante y en las familias que dependen de estas transacciones.

¿Cómo funciona?

El impuesto del 1% se aplicará como una comisión a las remesas realizadas a través de medios físicos, como efectivo, cheques y money orders. El cobro se hará directamente en la institución financiera o empresa de envío elegida por el remitente, que será la encargada de reportar lo recaudado al Departamento del Tesoro. El impuesto se suma al costo del envío, por lo que no reduce el monto que recibe el destinatario.

¿Quiénes están exentos del impuesto?

El impuesto del 1% no se cobrará en remesas enviadas mediante medios digitales o bancarios, como tarjetas de débito o crédito expedidas en Estados Unidos, billeteras digitales (Google Pay, Apple Pay o Vigo Money) y tarjetas prepagadas. Algunas compañías han optado por ofrecer alternativas a sus clientes. Por ejemplo, Western Union cuenta con una tarjeta que permite cargar dinero en efectivo y enviar remesas sin que se aplique el impuesto del 1%. Posteriormente, el saldo puede utilizarse libre de este gravamen.

Su impacto

México figura entre los países que resentirán con mayor fuerza la medida, al ser uno de los principales receptores de remesas provenientes de Estados Unidos. Cifras del Banco de México (Banxico) indican que en octubre las remesas enviadas desde el extranjero ascendieron a 5.635 millones de dólares, lo que representó una caída anual de 1,7%. Si bien el monto mostró un repunte frente a septiembre, el flujo acumulado ha registrado siete meses consecutivos de retrocesos, de acuerdo con el banco central. El panorama resulta aún más adverso al observar el acumulado anual: entre enero y octubre de 2025, las remesas sumaron 51.344 millones de dólares, un descenso de 5,08% en comparación con el mismo periodo de 2024. Especialistas han atribuido esta tendencia al endurecimiento de las políticas migratorias bajo la Administración de Trump, mientras que el impacto del nuevo impuesto del 1% aún está por medirse.

Con el objetivo de amortiguar los efectos de la medida, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha implementado el programa Finabien Paisano, un servicio financiero que opera mediante una tarjeta para el envío de remesas que se puede solicitar en línea o en un consulado. Bajo este sistema, las autoridades mexicanas asumen el reembolso del impuesto del 1% en caso de hacer la transacción en efectivo. “Nuestra tarea es asegurar que su envío de remesas llegue completo, llegue de manera segura, accesible y justa a quienes más lo necesitan, eliminando intermediarios que encarecen el envío”, dijo Rocío Mejía Flores, directora de Financiera para el Bienestar.