El PSOE denuncia que Vito Quiles usó un despacho del PP para un vídeo contra Begoña Gómez

Los populares no desmienten que el agitador utilizase sus dependencias parlamentarias y este se limita a decir que se le acusa de “tomar café con una diputada”

El PSOE ha denunciado que el agitador ultraderechista Vito Zoppellari Quiles usó la pasada semana el despacho en el Congreso de la diputada del PP Alma Alfonso para grabar un vídeo contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, destinado a su emisión en redes sociales. Pese a los reiterados intentos de este periódico para que la dirección del PP confirmase o desmintiese los hechos, los populares han guardado silencio. Quiles tampoco lo ha desmentido y se ha limitado a decir en un mensaje en X que de lo único que le están acusando es de “tomar café con una diputada”.

El vídeo fue grabado por Quiles después del incidente que protagonizó con Begoña Gómez y dos amigas suyas, a las que acosó cuando se encontraban en un restaurante de los alrededores de Madrid. Fuentes próximas a la mujer de Pedro Sánchez aseguraron que esta fue agredida por el agitador y sedicente periodista y anunciaron una denuncia contra él. Quiles divulgó luego un vídeo, con las imágenes seleccionadas por él, en el que se ve a las acompañantes de Gómez forcejeando para alejarlo de ella.

En el mensaje supuestamente grabado en dependencias del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Quiles insiste en la versión de que el agredido fue él y afirma que también emprenderá acciones judiciales contra la mujer del presidente. El agitador ultra ataca comportamientos de otros medios y da pábulo a falsedades como la invención de Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, de que periodistas encapuchados habían acudido al domicilio de esta tras la denuncia por fraude fiscal contra su novio.

El PSOE ha presentado ahora un escrito en el Congreso después de que el diario El Plural informase de que el vídeo fue grabado en el despacho de la diputada popular valenciana Alma Alfonso. Los socialistas recuerdan que el Reglamento de la Cámara, recientemente reformado para poner coto a las actitudes provocadoras de agitadores que se hacen pasar por periodistas, establece que solo pueden grabar imágenes en sus dependencias aquellos informadores con acreditación específica para hacerlo. En el caso de Quiles su autorización es únicamente para realizar textos escritos.

Sobre Quiles pesan ya siete expedientes por incidentes acaecidos en el Congreso, abiertos a raíz de denuncias de la Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP), del PSOE, Sumar y Podemos. Todos están pendientes de resolución en el nuevo Consejo Consultivo creado en la Cámara para abordar este tipo de cuestiones con representación de los grupos parlamentarios y de asociaciones profesionales. PP y Vox han decidido boicotearlo y no acuden a sus reuniones.

Desde el incidente con Begoña Gómez, el agitador ha recibido el apoyo de dirigentes del PP como su secretario general, Miguel Tellado, o la portavoz del grupo parlamentario, Ester Muñoz. Los populares insisten en darle trato de periodista, aunque su actividad nada tiene que ver con la información. El propio Alberto Núñez Feijóo, abordado la semana pasada por un periodista de La Sexta para que comentase el episodio, se refirió a Quiles como “ese compañero suyo”.

Quiles tiene también pendientes varios procedimientos judiciales. En uno de ellos está procesado por injurias y calumnias al presidente de la organización de consumidores Facua, Rubén Sánchez.