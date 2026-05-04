La Generalitat pide desviar el Tour de Francia en Collserola por la peste porcina africana

El Govern ha solicitado modificar el trazado final de la segunda etapa del Tour de Francia para evitar su paso por Collserola, afectada por la peste porcina africana (PPA), invocando “razones de responsabilidad” en la gestión del brote. La petición, confirmada por el Departamento de Agricultura, se enmarca en las restricciones de acceso al medio natural vigentes en esta zona y en la necesidad de “no interferir” en las labores de control sanitario.

Agricultura ha trasladado a la organización de la ronda ciclista francesa que valore un cambio en el tramo final de la etapa para no atravesar el área afectada, lo que podría dificultar el trabajo de los equipos técnicos encargados de erradicar la enfermedad y facilitar la expansión de la PPA.

Los riesgos detrás de la demanda se atribuyen a la posibilidad de que el tramo en Collserola provoque grandes aglomeraciones de público, así como una movilización de vehículos y personas a zonas de alto riesgo donde está prohibido el acceso. En esta línea, el Govern solicita el cambio para que todo el trazado del Tour “pueda contar con presencia de público y que se favorezca la fiesta ciudadana alrededor del ciclismo”.

El Ejecutivo catalán ha defendido que “no es la primera vez que se cambia un tramo de trazado a causa de una crisis sanitaria” y ha recordado que el año pasado se modificó un tramo en Francia por un brote de dermatosis nodular contagiosa. En paralelo, la Generalitat ha desplegado una estrategia de contención que incluye la reducción de la población de jabalíes y restricciones de acceso al medio natural en las zonas más afectadas.

La decisión final sobre el recorrido se adoptará de forma conjunta con la organización del Tour de Francia y el resto de actores implicados, con el propósito de “garantizar tanto la seguridad sanitaria como el normal desarrollo de la prueba”.