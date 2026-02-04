Los cruces irregulares en la frontera se desploman con Trump a ocho migrantes detenidos por hora

La Administración republicana presume de que enero es el cuarto mes consecutivo de caída en las detenciones: unas 6.000, la misma cifra que hace un año se registraba casi en un solo día

A más de un año del nuevo Gobierno de Donald Trump, todo parece indicar que las políticas de mano dura contra la inmigración irregular están rindiendo frutos al norte del Río Bravo. El Gobierno estadounidense afirma que las tareas conjuntas del Departamento de Estado y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) siguen “batiendo récords” en seguridad fronteriza. La Administración republicana ha difundido datos preliminares que señalan que enero marcó el cuarto mes consecutivo de descenso en el número de detenciones en la frontera suroeste, de más de 3.000 kilómetros con México, donde se registraron 6.073 aprehensiones, un 93% por debajo del promedio histórico entre 1992 y 2024, cuando se alcanzaba una cifra aproximada de 83.065 detenciones al mes.

Los datos del Departamento de Estado detallan que hay 196 aprehensiones de migrantes al día, “ocho por hora”, lo que implica un 96% menos que el promedio diario de la administración anterior. Entre febrero de 2021 y diciembre de 2024, las detenciones alcanzaban 5.110 al día, una cifra ligeramente inferior a la del primer mes de 2026. “En enero, se detuvo a un 42% menos de inmigrantes indocumentados al día que en una sola hora durante el apogeo de la Administración anterior [336 por hora en diciembre de 2023]”, apunta un fragmento del comunicado.

El informe preliminar de la CBP menciona además que el 90% de las detenciones fueron de adultos solteros; de los que el 71% procedían de México. Asimismo, en el 56% de los casos era su primera detención.

De acuerdo con Kristi Noem, secretaria estadounidense de Seguridad Nacional, enero también marcó el noveno mes consecutivo en el que la Patrulla Fronteriza no ha liberado a ningún inmigrante ilegal en el interior de ese país. “En el primer año del presidente Trump en el cargo, logramos la frontera más segura en la historia de Estados Unidos y lo hicimos inmediatamente después de la peor crisis fronteriza de la historia [...] Su liderazgo y audaces acciones han brindado a este país una frontera segura que sigue batiendo récords históricos”, ha dicho este miércoles en Nogales, Arizona. Los datos de la CBP también dan a conocer que en enero, en la frontera suroeste, se incautaron 370 kilos fentanilo, 5.552 kilos de metanfetamina, 2.400 kilos de cocaína y casi 9 toneladas de marihuana.

La caída en las detenciones tiene también reflejo en el flujo de migrantes. En enero, se registraron 34.631 intentos de cruces a nivel nacional, un 87% menos que el promedio mensual de la Administración anterior, que contabilizó 230.849 al mes, de acuerdo con datos entre febrero de 2021 y diciembre de 2024. El total de detenciones de la CBP en lo que va del año fiscal es de 126.234, un 12% menos que en octubre de 2024.

El caos que se produjo en la frontera con la llegada masiva de migrantes en 2023 fue una de las bazas electorales que el republicano lanzó contra la presidencia de Joe Biden durante la campaña, una estrategia exitosa que le sirvió al republicano para apuntarse una arrolladora victoria en los comicios del 5 de noviembre de 2024.

El 20 de enero, con motivo del primer aniversario del mandato del magnate, el Departamento de Estado celebró haber conseguido récords históricos en las expulsiones de extranjeros del país. “Casi tres millones de inmigrantes indocumentados abandonaron Estados Unidos debido a la represión contra la inmigración ilegal, incluyendo aproximadamente 2,2 millones de deportaciones voluntarias y más de 675.000 deportaciones forzadas”, según dieron a conocer en un comunicado.

Sin embargo, un informe de Instituto de Política Migratoria señala que el primer año del segundo mandato de Trump tuvo un resultado de 622.000 deportaciones, una cifra que ya supera toda su política migratoria anterior. A pesar de que los números oficiales están sin explicar o desglosar y no existe manera de verificarlos independientemente, la cifra de 675.000 deportados publicada por el Gobierno está muy por debajo del millón de expulsados anuales que Trump fijó como objetivo para lograr su anhelada “mayor deportación de la historia”. Tampoco supera las 685.000 deportaciones que se estima hizo la Administración de Biden en 2024 (los datos oficiales solo incluyen hasta noviembre), el último año de su mandato.