¿Cuánto ha llovido en cada lugar? Consulte los datos de seis semanas extraordinarias

En la base aérea de Armilla (Granada) no llovía tanto en estas fechas desde hace, al menos, 90 años. Entre el 1 de enero y el 9 de febrero, los pluviómetros de Aemet han medido en la zona una acumulación de más de 200 litros por metro cuadrado: el máximo para este periodo desde que existen registros. En el mapa se muestra el acumulado de precipitaciones en este periodo. Para cada estación puede consultar el valor registrado, junto con el máximo y la media histórica de este periodo.

Aunque la antigüedad de las estaciones de la agencia es variable —diez de ellas apenas tienen tres años, otras 369 tienen más de 20—, los datos del arranque de 2026 retratan un periodo excepcional: casi 356 de las 873 estaciones pluviométricas de Aemet han marcado su récord para este intervalo.

La persistencia y abundancia de las precipitaciones no sólo ha alcanzado cotas inéditas en un tercio de las estaciones de Aemet, también ha pulverizado los récords anteriores de distintos puntos de España. En Grazalema (Cádiz), donde el listón estaba en los 1.000 litros por metro cuadrado registrados a comienzos de 2009, se han acumulado más del doble (2.527 litros). Además, otras 41 estaciones han duplicado su anterior registro máximo. Herrera del Duque (Badajoz) o Rois (A Coruña) y otra veintena de medidores han batido sus récords con más de 100 litros de margen.

Un inicio de año borrascoso

Desde el 1 de enero se han encadenado en la península una decena de borrascas de alto impacto que no han permitido guardar el paraguas. Francis fue la primera en llegar y también la más prolongada: dejó precipitaciones hasta el día de Reyes. Joseph, Kristin y Leonardo, aunque más breves, registraron las mayores acumulaciones diarias en la red de pluviómetros de Aemet.

Aunque cerca de un tercio de los récords de precipitaciones se corresponden con mediciones tomadas en Andalucía, la persistencia de las lluvias ha sido especialmente notable en el norte: en As Pontes (A Coruña) ha llovido todos los días desde el día 19 de enero, con acumulados superiores a 100 litros por metro cuadrado en algunas jornadas. En el siguiente listado puede consultarse la precipitación diaria registrada en todas las estaciones de Aemet entre el 1 de enero y el 8 de febrero.

Récords también en los embalses

Las lluvias de este 2026 han llevado el agua embalsada a cotas inusualmente altas para esta época del año. El pasado martes, los pantanos estaban al 77% de su capacidad, 10 puntos más que siete días antes, lo que supone el mayor incremento semanal registrado desde que hay datos. La cota actual es extraordinaria: a lo largo del presente siglo, solo en una ocasión se ha alcanzado la sexta semana del año con los embalses más llenos que ahora. Fue en 2014, que también comenzó con una cadena de temporales.

Los embalses de las cuencas hidrográficas de Galicia Costa y del Tajo no habían estado nunca tan llenos en este arranque de año como ahora, y en la mayoría de las cuencas de la península el agua almacenada está por encima de la media de los últimos diez años para estas fechas.

Sin embargo, las diferencias entre regiones se mantienen. Las cuencas del norte peninsular rondan el 90% de capacidad. En el sur destaca la cuenca del Tinto, Odiel y Piedras, en Huelva, que supera el 95% y la de Guadalete y Barbate (Cádiz), con un 85%. Más moderado es el nivel de almacenamiento de los embalses del Mediterráneo: la cuenca del Júcar se sitúa en el 57% y la del Segura apenas alcanza el 40%. Mejores noticias hay en Cataluña, donde, tras años de sequía, los pantanos superan hoy el 90%.

En la última tabla puede consultar el nivel de ocupación, así como la media y los máximos históricos de todos los embalses del país.