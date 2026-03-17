Muere un hombre de 28 años al caer por un acantilado en Alicante mientras intentaba recuperar sus gafas
La víctima se encontraba en la costa de Orihuela, sobre un acantilado de unos 10 metros de altura
Un hombre de 28 años ha fallecido este domingo al precipitarse varios metros por un acantilado de la costa de Orihuela, cerca del límite con Pilar de la Horadada (Alicante), cuando intentaba coger unas gafas que se le acababan de caer.
Según fuentes de la investigación, el accidente ocurrió este domingo sobre las 19.00 en un acantilado del barranco de Rubio, cuando el hombre cayó desde una altura de unos 10 metros. La víctima mortal, de nacionalidad colombiana, paseaba con su pareja cuando se le cayeron las gafas y se resbaló al ir a recuperarlas.
Hasta el lugar se desplazaron agentes del Puesto Principal de Pilar de la Horadada, así como efectivos de la Policía Local de Orihuela. El cuerpo sin vida fue recuperado posteriormente del mar por efectivos del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil.
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