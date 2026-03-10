Ir al contenido
Cataluña
ACCIDENTES

Muere una mujer al caer por un acantilado en un camino de ronda en e Torroella de Montgrí

Una amiga que paseaba con la víctima, que cayó desde una altura de 40 metros, alertó a los equipos de emergencias

EFE
Barcelona -
Camino de ronda.Martí Franch

Una mujer ha fallecido este martes en Torroella de Montgrí (Girona) después de precipitarse por un acantilado del camino de ronda que transcurre por el litoral, cerca de la Roca de la Cadira. Una amiga de la víctima que estaba con ella mientras paseaban ha dado aviso del suceso a los Bomberos a las 12.41 horas.

La mujer que ha perdido la vida, cuya identidad no se ha dado a conocer todavía, ha caído por un acantilado con un desnivel de unos 40 metros. Los bomberos de Torroella y un helicóptero se han desplazado hasta el lugar. A ellos se han sumado dotaciones del Grupo de Actuaciones Especiales (GRAE) y unidades subacuáticas.

Salvamento Marítimo ha activado una embarcación mientras los efectivos del GRAE se aproximaban por tierra hasta la cala, donde han encontrado el cadáver de la víctima. La mujer cayó sobre las rocas y un médico certificó su muerte. Una vez que se ha procedido al levantamiento del cadáver, la víctima ha sido trasladada a la playa. El SEM ha activado el apoyo psicológico a la amiga de la fallecida.

