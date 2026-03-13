Dos menores de 16 y 17 años, arrestados por un atraco en el que apuñalaron a una de sus víctimas en el centro de Alicante
La joven herida tuvo que ser operada de urgencia y a la otra le sustrajeron el móvil y la documentación
Dos chicas de 19 y 20 años paseaban por el entorno de la plaza de toros de Alicante, en pleno centro urbano, cuando fueron asaltadas por dos menores de edad que empuñaban un arma blanca, con intención de robarles. Al tratar de resistirse al atraco, uno de los atacantes apuñaló varias veces a una de las víctimas, a la que le provocó un neumotórax, por lo que tuvo que ser intervenida quirúrgicamente. A la otra le sustrajeron un móvil y la documentación. El asalto tuvo lugar el pasado 12 de febrero y los delincuentes, de 16 y 17 años, fueron detenidos este jueves. Un día después han pasado a disposición de la Fiscalía de Menores, según informa la Policía Nacional, acusados de robo con violencia y lesiones.
El atraco tuvo lugar sobre las 20.00 en el barrio de San Antón, un área histórica flanqueada por el monte Benacantil, la plaza de toros y el mercado, en el corazón de Alicante. Según el relato policial, los dos menores asaltaron por sorpresa y con amenazas a las jóvenes, “con el objetivo de robarles”. Una de ellas, que, al parecer, llevaba un bolso y un ordenador, se negó a entregar sus pertenencias y fue atacada por uno de los asaltantes con un arma blanca. Las puñaladas afectaron uno de sus pulmones por lo que, tras ser atendida posteriormente por los servicios de emergencia, fue trasladada al Hospital General Doctor Balmis, donde fue operada de urgencia.
A la otra víctima del atraco, los detenidos le sustrajeron el móvil y la documentación. Ante la gravedad de lo sucedido, los dos menores huyeron del lugar de los hechos, en el que se personaron poco después agentes del grupo de Delincuencia Violenta de la brigada provincial de Policía Judicial de Alicante, que activaron el protocolo de delitos violentos. Los testimonios de las víctimas y las pistas recabadas por los investigadores condujeron este jueves por la mañana, un mes después del asalto, a la identificación y localización de los dos agresores. En los registros practicados en ambos domicilios, los agentes encontraron tanto el arma utilizada en la agresión como la documentación sustraída a una de las víctimas. Los menores fueron arrestados y este viernes han comparecido ante la Fiscalía de Menores.
Este caso no es el primero del año en el que varios menores de edad se ven involucrados en un asalto con arma blanca en Alicante. A finales de enero, y al parecer por una discusión, tres menores hirieron con varias puñaladas a un joven de 18 años en una zona de ocio de la playa de San Juan, también perteneciente al término municipal alicantino. En este caso, la víctima no sufrió heridas de extrema gravedad y, tras ser atendida por los servicios sanitarios, interpuso una denuncia. Tras las correspondientes gestiones de la Policía Nacional, los tres asaltantes fueron arrestados a mediados del pasado mes de febrero y puestos a disposición de la Fiscalía de Menores.
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