Comunidad Valenciana
Sucesos

Muere de un disparo un hombre que estaba asomado a su balcón mientras se producía un tiroteo frente a su casa en Alicante

La Policía Nacional investiga si la víctima recibió una bala perdida y trata de esclarecer las causas del suceso, que tuvo lugar anoche en un céntrico barrio de la ciudad

Vista general del edificio de la calle Enrique Monsonis donde un hombre resultó muerto por un disparo cuando se encontraba en el balcón de su casa. MORELL (EFE)
Rafa Burgos
Rafa Burgos
Alicante -
El barrio de Carolinas Altas, en Alicante, fue durante la noche de este miércoles el escenario de un tiroteo en el que se escucharon, al menos, siete detonaciones. Uno de los tiros impactó en un hombre de 59 años y nacionalidad colombiana que se encontraba asomado en el balcón de su domicilio en el momento del incidente, situado en el primer piso del edificio, y que falleció tras varios intentos de reanimación por parte de los efectivos de emergencias. La Policía Nacional investiga las causas del tiroteo y si la víctima era el objetivo de los disparos o recibió una bala perdida, según confirman fuentes cercanas a la investigación.

El suceso tuvo lugar en torno a las 22.00 horas en la calle Enrique Monsonís Domingo, en Carolinas Altas, un barrio céntrico y muy popular de la ciudad. Según las mismas fuentes, la sucesión de disparos tuvo lugar después de un fuerte altercado en la calle. En declaraciones al diario Información, la compañera de piso del fallecido ha relatado que la víctima entró en casa con una herida en el cuello de la que salía la sangre a borbotones. Ella y una vecina fueron, según el mismo testimonio, quienes dieron aviso a los servicios de emergencias.

Poco después, acudieron a la zona efectivos tanto de la Policía Local como de la Policía Nacional, que activaron el protocolo de delitos violentos. Los agentes acordonaron la calle y alertaron a los servicios sanitarios, que trataron de reanimar al herido, que finalmente falleció. Su cadáver ya se encuentra en el Instituto de Medicina Legal, en espera de que se le practique la autopsia.

La Policía señala que las brigadas de Policía Científica y Judicial se encargaron de la inspección ocular del lugar de los hechos. Posteriormente, abrieron una investigación que trata de esclarecer lo ocurrido. De momento, no se ha producido ninguna detención.

