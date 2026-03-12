Marlaska y el nuevo jefe de la Policía exigen ejemplaridad tras los escándalos de acoso sexual

La toma de posesión del comisario José Luis Santafé Arnero como nuevo director adjunto operativo de la Policía Nacional se ha convertido este jueves en un acto de desagravio hacia las mujeres tras los últimos escándalos de acoso sexual que han hecho mella en la institución. En sus discursos, tanto el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, como el comisario Santafé y el director general de la Policía, Francisco Pardo, han hecho un llamamiento a pasar página de lo que el propio ministro se refirió como los “recientes episodios que están en la mente de todos” y que, admitió, “han dañado la imagen del cuerpo ante la sociedad”. Los tres coincidieron en hablar de que con este nombramiento se abre “un nuevo ciclo” en la institución.

Grande-Marlaska recordó que las acusaciones de agresión sexual contra el anterior DAO, el comisario José Ángel González (al que no citó explícitamente), habían cuestionado “el compromiso con uno de los valores prioritarios que deben vincularnos a todas y todos: la igualdad real y efectiva de hombres y mujeres”. “Un comportamiento individual pone en riesgo el esfuerzo colectivo y la confianza en las instituciones que sirven al interés general. No voy a ocultar mi profunda decepción… mi dolor al conocer lo sucedido", añadió antes de insistir que “la lucha contra la discriminación y para erradicar la violencia contra las mujeres” era uno de los compromisos del Gobierno y su ministerio.

“Traicionar la confianza que la ciudadanía ha depositado en la Policía Nacional es intolerable y nos apela a recuperar de inmediato el crédito social mermado”, ha insistido Grande-Marlaska, consciente del daño en la imagen que las últimas denuncias por acoso sexual han provocado en la Policía. “Los episodios que hemos conocido son una realidad ante la que no vamos a permanecer impasibles”, ha recalcado.

En la misma línea, el nuevo jefe de la Policía ha reconocido que el cuerpo pasa por “algunas dificultades”, pero también que bajo su mando “en la Policía Nacional se investigará todo al fondo, sin ninguna traba y hasta las últimas consecuencias”. El comisario Santafé ha recordado que las “víctimas tienen que ser nuestra prioridad” y ha recordado, como ya anunció Grande-Marlaska en el Congreso, que se están revisando los protocolos ante acoso tras los últimos sucesos. “Si una pieza falla o deja de cumplir correctamente su cometido, es necesario sustituirla o repararla. Afecte a quien afecte, incluidos los mandos”, ha recalcado en clara referencia al caso de su antecesor. No obstante, el alto mando ha destacado que no se puede considerar por regla general que las personas que forman parte del cuerpo policial tienen “comportamientos incorrectos” por los hechos conocidos. “Eso no es justo”, ha dicho, y lo ha tildado de “generalización tremendamente peligrosa”.

El director general de la Policía, Francisco Pardo, también ha tildado lo ocurrido de “hechos muy graves” —ha admitido que sufrió “un fuerte impacto emocional” cuando se enteró de la denuncia—, ante los que, ha recalcado, Interior actuó “con inmediatez y contundencia” y priorizando la protección a la subordinada que sufrió el episodio de acoso sexual. Pardo, que llamó a “eforzar la ejemplaridad interna”, aseguró que el nombramiento del comisario Santafé como nuevo DAO “no es una mera sustitución de nombres, es una reafirmación de nuestros principios” en un momento que, reconoció, es “duro”. Por ello y para restituir la imagen de la Policía, reclamó al nuevo máximo responsable uniformado de la institución ser “implacable con las conductas que se desvíen”.