Trump estampará su firma en los dólares, la primera vez que lo hace un presidente de Estados Unidos en ejercicio

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, muestra su firma en la carta fundacional durante la ceremonia de firma de la Junta de la Paz en el Foro de Davos (Suiza), el 22 de enero.

Los billetes rediseñados saldrán con ocasión del 250º aniversario de la independencia y prescindirán del sello del tesorero, algo sin precedentes desde que se emitió el papel moneda hace 165 años

Los billetes estadounidenses llevarán la firma del presidente Donald Trump a partir de este verano. Y es la primera vez desde que el papel moneda comenzó a circular hace 165 años, para financiar la guerra de Secesión (1861-1865), que un presidente en ejercicio firma el dinero estadounidense, según informó el jueves el Departamento del Tesoro.

Los billetes rediseñados, previstos para conmemorar el 250º aniversario de la independencia estadounidense, también prescindirán de la firma del tesorero de EE UU, algo que sucederá también por vez primera en la historia del papel moneda. El tesorero depende del secretario del Tesoro y supervisa la Oficina de Grabado e Impresión, la Casa de la Moneda de EE UU y otras funciones del Tesoro.

Los primeros billetes de 100 dólares con la firma de Trump y la del secretario del Tesoro de EE UU, Scott Bessent, se imprimirán en junio, seguidos de otros billetes en los meses posteriores. Los nuevos dólares pueden tardar varias semanas en circular por los bancos.

El Tesoro sigue produciendo billetes con las firmas de la secretaria del Tesoro del expresidente Joe Biden, Janet Yellen, y de la extesorera Lynn Malerba, que será la última de una línea ininterrumpida de tesoreros cuyas firmas han aparecido en el papel moneda impreso desde 1861.

El cambio de firma es la última iniciativa de la Administración Trump y sus aliados para poner el nombre del presidente en edificios, instituciones, programas gubernamentales, buques de guerra y monedas. Un comité federal de arte, cuyos miembros fueron nombrados por Trump, aprobó la semana pasada el diseño de una moneda conmemorativa de oro con la imagen de Trump.

Bessent afirmó en un comunicado que la medida era adecuada para el 250º aniversario de la independencia de Estados Unidos, dado “el fuerte crecimiento económico y la estabilidad financiera” del país durante el segundo mandato de Trump.

“No hay forma más poderosa de reconocer los logros históricos de nuestro gran país y del presidente Donald J. Trump que los billetes de dólar estadounidense que llevan su nombre, y es más que apropiado que esta moneda histórica se emita con motivo del 250º aniversario”, afirmó Bessent.

Trump firmaba decretos presidenciales en la Casa Blanca (Washington), el 20 de enero de 2025. The Washington Post (The Washington Post via Getty Images)

La iniciativa de poner en circulación una moneda de un dólar con la efigie de Trump se vio frustrada por las leyes que prohíben la representación de personas vivas en las monedas estadounidenses. Una ley que regula la impresión de los billetes de la Reserva Federal otorga al Departamento del Tesoro amplia discrecionalidad para modificar los diseños con el fin de prevenir la falsificación.

La ley exige mantener ciertos elementos, entre ellos las palabras “In God We Trust” (En Dios Confiamos), y solo permite retratos de personas fallecidas. El diseño general de los billetes no cambiará, salvo por la firma de Trump, que sustituirá a la del tesorero, según informaron funcionarios del Tesoro. No se disponía de inmediato de una maqueta del billete de 100 dólares con la firma de Trump.

Malerba, la anterior tesorera, se negó a comentar la medida de la administración Trump. Su predecesora, Jovita Carranza, que ocupó el cargo durante el primer mandato de Trump, calificó el cambio como “un poderoso símbolo de la resiliencia estadounidense, la fuerza perdurable de la libre empresa y la promesa de una grandeza continua”.

El actual tesorero, Brandon Beach, cuyo nombre no ha aparecido en la moneda, también emitió una declaración de apoyo, afirmando que Trump era el artífice de un “renacimiento económico de la edad de oro”.