Buenas noticias para el baloncesto europeo: giro de la NBA hacia una cooperación con la Euroliga

El anuncio de Adam Silver, el Comisionado de la Liga estadounidense, de buscar vías de colaboración con Europa en su plan de crear una nueva competición de baloncesto es sin duda una gran novedad

El anuncio hecho por el Comisionado de NBA, Adam Silver, de buscar vías de colaboración con la Euroliga en su plan de crear una nueva competición de baloncesto en Europa es sin duda una gran noticia. Hace pocas semanas tuve la ocasión de advertir que canibalizar la máxima competición europea en lugar de colaborar y aprovechar todo lo bueno construido por la Euroliga en los 25 años de existencia era un error.

La rectificación llega después de constatar la obviedad de que el ecosistema deportivo europeo es muy distinto del norteamericano y que, asociarse con FIBA, que ha desempeñado un papel secundario en los años de mayor progreso de las competiciones de clubes, no ayuda a convencer a los grandes clubes europeos.

Pensar que estos clubes que son propietarios de la Euroliga y que la han llevado a un nivel deportivo sin precedentes tengan que pagar cientos de millones de euros para continuar jugando en la misma competición —o quizá peor a la vista del formato propuesto—no parece ni razonable ni realista. Si además gran parte de este dinero iba a parar a los bolsillos de la NBA y la FIBA, la motivación era nula. Y si a pesar de pagar, los clubes iban a dejar de gobernar su Liga, que fue la gran victoria frente a FIBA en el 2000, se concluye que la dificultad del enfoque de la NBA era mayúsculo.

En esta rectificación ha tenido un papel tan fundamental como las anteriores razones la táctica utilizada por el nuevo CEO de la Euroliga, Chus Bueno, y su equipo. Al contrario de la táctica que vimos durante el último año de corte puramente defensivo, se ha pasado a la ofensiva poniendo en valor la competición y a sus clubes por todo lo conseguido, pero sobre todo apuntando al futuro, a las potencialidades de crecimiento sustentadas en la calidad de la competición, el valor de las marcas de sus clubes, la millonaria base social que los apoyan, pero también identificando aquellas áreas susceptibles de mejora.

No creo que las conversaciones que se avecinan sean sencillas, pero en mi opinión parten de la confirmación de que sin la Euroliga no hay proyecto de futuro para el baloncesto europeo. Combinar la solidez de ésta y la madurez de su competición con las contrastadas habilidades de marketing y comerciales de NBA debería ser una apuesta de éxito y creadora de oportunidades. Para aumentar la base social del baloncesto incorporando nuevos países pero conservando la fidelidad de aficiones históricas, algunas olvidadas en el proyecto NBA. Para impulsar la renovación o construcción de nuevos pabellones, iniciativa que figura tanto en el programa de NBA como en el de la Euroliga y que aportaría grandes beneficios a los clubes y a sus aficionados. Para introducir una mayor disciplina presupuestaria, en cuya necesidad ambas coinciden, a fin de mejorar la sostenibilidad de los clubes. Para canalizar el acceso del talento joven hacia la élite, evitando forzadas aventuras en otros países y que en muchos casos acaba por perderse.

Sin duda hay muchas más, pero pendientes de cómo evoluciona el diálogo entre ambas organizaciones, no hay duda de que el baloncesto europeo ha recibido buenas noticias.

Jordi Bertomeu fue el fundador de la Euroliga y su presidente entre 2000 y 2022.