Vídeos de ajedrez | Anand arrolla a Ivanchuk

Quien reproduzca esta partida sin conocer su contexto, la calificará probablemente como una obra maestra de Viswanathan Anand sobre el tema estratégico del control de las casillas blancas. Sin duda lo es, a pesar de que, a los 23 años, el futuro pentacampeón del mundo explicó después que había preparado la partida entera con su entrenador; es decir, que la jugó de memoria.

Como ya manifestó otro multicampeón, Gari Kaspárov, en circunstancias similares, “la capacidad para trabajar muy duro y preparar las partidas muy profundamente también requiere un talento específico”. Ciertamente, la partida es igual de bella y didáctica si es improvisada o fruto del trabajo de laboratorio. Y debe tenerse en cuenta que en 1993 faltaban aún cuatro años para que Kaspárov fuera derrotado por la computadora Deep Blue, y doce para que el mejor ajedrecista del mundo fuera, sin duda alguna, un programa informático. Vencer con el esplendor que se explica en este vídeo a otro genio en ciernes, Vasili Ivanchuk, en el torneo de Linares, el Wimbledon del ajedrez, constituye en todo caso una proeza.