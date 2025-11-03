El populista checo Babis cierra un acuerdo de coalición con dos partidos ultras y euroescépticos

Los firmantes de la coalición de gobierno de República Checa, con el nuevo primer ministro, Andrej Babis, en el centro, muestra el acuerdo, este lunes en Praga.

El pacto incluye un programa de gobierno en el que no se permite la introducción del euro en el país

El partido de derechas del magnate populista checo Andrej Babis ha cerrado este lunes un acuerdo de coalición con otras dos formaciones ultras y euroescépticas, en el que se incluye un programa mediante el cual las formaciones signatarias se comprometen a no permitir la introducción del euro en el país. “Quiero agradecer a los socios por este acuerdo, en el que hemos acordado nuestra colaboración y [...] una declaración de gobierno conjunto”, ha expresado Babis al firmar el documento durante una ceremonia celebrada en sede parlamentaria y retransmitida en directo.

Las tres formaciones signatarias son el partido de Babis, el movimiento ANO, que salió vencedor de las elecciones legislativas de principios de octubre; el ultraderechista Libertad y Democracia Directa (SPD) y Motoristé Sob (MS; Motoristas Unidos), opuesto al Pacto Verde de la UE. Juntas, suman 108 de los 200 escaños parlamentarios.

“Hemos alcanzado un acuerdo para trabajar en interés del país, de su seguridad y prosperidad”, señaló Tomio Okamura, líder del SPD y que será nominado por esta coalición para presidir la Cámara baja, una elección que tendrá lugar el miércoles. “La ciudadanía quiso un cambio serio y esto es el primer paso de ese cambio”, afirmó el jefe de Motoristas Unidos, Petr Macinka, candidato de la coalición para asumir las riendas del Ministerio de Medio Ambiente.

El tripartito rechaza el sistema de permiso y comercio de emisiones de CO2 para hogares y transporte, quiere fijar el tope de edad de jubilación en 65 años, preservar la corona checa como moneda de curso legal y restablecer un registro electrónico de ventas comerciales para luchar contra la economía sumergida. Con respecto a los 15 ministerios del futuro Gabinete, el acuerdo da a ANO ocho carteras, tres al SPD y cuatro al MS; cada partido puede elegir libremente a sus ministros, algo que se espera hagan en las próximas semanas.

El presidente del país, Petr Pavel, que es quien nombra el Ejecutivo, dejó claro que estará atento a “la composición del personal de los departamentos y en el establecimiento de las prioridades programáticas comunes del Gobierno propuesto”.

Babis, que ya fue primer ministro entre 2017 y 2021, ha asegurado al jefe del Estado que el anclaje del país en las estructuras euroatlánticas es incuestionable. Confía en que el futuro Ejecutivo, que sucederá al de centroderecha del conservador Petr Fiala, asuma funciones antes de mediados de diciembre, de forma que podría participar en el último Consejo Europeo del año.