Zelenski y Europa intentan persuadir a Trump de atenuar las cesiones a Rusia en Ucrania

A Donald Trump le gustaría anunciar la paz en Ucrania por Navidades, y ante la posibilidad de que el presidente estadounidense ceda precipitadamente ante las exigencias rusas, su homólogo ucranio, Volodímir Zelenski, y sus aliados europeos intentan suavizar estas concesiones. El canciller alemán, Friedrich Merz, al inicio de dos jornadas de reuniones, ha recibido este domingo en Berlín a Zelenski y a los emisarios de Trump: su negociador de cabecera, Steve Witkoff, y su yerno, Jared Kushner. Las garantías para los ucranios de que Rusia no volverá a atacar después de un hipotético alto el fuego, y las posibles renuncias territoriales por parte de Kyiv, centran las negociaciones.

Zelenski, en una conversación con periodistas antes de aterrizar en Berlín, ha indicado que, en vez de pedir entrar en la OTAN, estaría dispuesto a aceptar una protección por parte de sus aliados equivalente al artículo 5 de la Alianza Atlántica. El artículo 5 establece que un ataque contra un miembro de la organización debe considerarse como un ataque contra todos, y les obliga a prestarse a ayuda en este caso. El presidente ucranio también se ha mostrado abierto a aceptar la creación de una zona desmilitarizada en la región oriental de Dombás, en su mayor parte ocupada por Rusia. El argumento de fondo: solo habrá concesiones territoriales si existen garantías de seguridad por parte de Europa y EE UU. Es decir, una protección militar que impida a Rusia volver a invadir Ucrania como hizo en 2014 y en 2022.

Son “días decisivos”, se escucha en las capitales europeas, conscientes del peligro de que Trump y el presidente ruso, Vladímir Putin, alcancen un acuerdo a espaldas de Ucrania y de Europa. La idea es que los problemas internos de Zelenski, la fortaleza de Rusia en el campo de batalla, las prisas de Trump por anunciar un acuerdo y su campaña contra la UE y su afinidad con Putin dejan poco margen, y obligan a actuar para limitar los daños. Este era el objetivo de Merz al convocar a Zelenski, a sus colegas europeos y a los emisarios estadounidenses.

Merz trata de ocupar, al organizar la cumbre de Berlín, un papel de liderazgo europeo que en el pasado había asumido el presidente francés, Emmanuel Macron, hoy en el tramo final de su mandato y debilitado. El canciller, en el cargo desde el pasado mayo, se ha puesto al frente del plan de rearme de Europa ante la hostilidad de Trump y la amenaza de Rusia y ha abierto la puerta a la reintroducción de la mili obligatoria.

El sábado, en un discurso en Múnich, comparó las ambiciones territoriales de Putin con las de Adolf Hitler al conquistar la región germanohablante de Checoslovaquia en 1938, sin que las potencias occidentales reaccionasen. En la misma Múnich, franceses y británicos aceptaron las conquistas de Hitler. Fue el prólogo de la II Guerra Mundial. En Berlín, el debate girará en gran parte en torno a las concesiones territoriales que Rusia, y quizá Estados Unidos, exijan a Ucrania. “Si Ucrania cae”, avisó Merz, “no se detendrá ahí”.

La primera jornada de conversaciones, el domingo, fue un ir y venir entre el hotel Adlon, en el centro de la ciudad, y la sede de la cancillería federal, donde por la tarde, Merz recibió a Zelenski y a los emisarios de Trump. La agenda oficial ha fijado para el lunes una cumbre estrictamente europea, en la que participarán, entre otros, Macron, el primer ministro británico, Keir Starmer y la italiana Giorgia Meloni. La reunión de Berlín se celebra en vísperas de la cumbre en la que la UE debe decidir, el jueves, si usar los activos rusos congelados para ayudar a Ucrania. Y llega después de tres semanas de discusiones en torno al plan de 28 puntos para Ucrania preparado por Witkoff y Kirill Dmitriev, hombre de confianza de Putin.

La presencia en Berlín de Witkoff, el más cercano a Putin de los asesores de Trump, y del yerno Kushner, se ve en Alemania como una señal de que las negociaciones van en serio. La Casa Blanca había dado a entender que no enviaría a nadie a la reunión si no creyese que podían conseguirse resultados. Ambos se sienten con credenciales negociadoras después de haber forjado el alto el fuego en Gaza. Pero Witkoff, un hombre de negocios neoyorquino sin experiencia diplomática, suscita entre los europeos y en Kiev, una desconfianza profunda, por haber adoptado, en momentos clave de la negociación, las posiciones del Kremlin. Su plan inicial, confeccionado junto al Kremlin y posteriormente suavizado, imponía a Ucrania drásticas concesiones territoriales y límites severos a su capacidad para defenderse en el futuro, además de una amnistía para los crímenes cometidos en la guerra.