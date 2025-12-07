Oleksandra Matviichuk, abogada ucrania: “Putin no quiere la paz. Quiere restaurar por la fuerza el imperio ruso”

La activista que preside la organización ucrania Centro para las Libertades Civiles, Premio Nobel de la Paz, advierte de que el fin de la invasión solo será posible si el Kremlin siente que “el precio de seguir es más alto que el de detenerla”

Cuando Oleksandra Matviichuk (Boiarka, Ucrania, 42 años) recogió el Premio Nobel de la Paz de 2022 en calidad de presidenta del galardonado Centro para las Libertades Civiles, dijo en su discurso algo muy significativo: ante la agresión brutal y la ausencia de justicia, muchos activistas por los derechos humanos y por la paz se vieron forzados a defender las ideas en las cuales creen con las armas en la mano. Su persona, su trayectoria, su discurso y el premio de la organización que lidera arrojan luz sobre la defensa de las ideas de paz y derechos en un tiempo de imperialismos desatados y creciente impunidad. Matviichuk concedió esta entrevista el jueves en Saint-Vincent (Valle de Aosta, Italia), en el marco del Grand Continent Summit, una conferencia organizada por la revista homónima para reflexionar sobre el futuro de Europa. En ella, la abogada ucrania se mostró convencida de que “Putin no quiere la paz. Quiere alcanzar su objetivo. (…) Quiere restaurar por la fuerza el imperio ruso”. Tras la conversación, se disponía a viajar a Siria, otro país en el cual la acción de Rusia, mediante su apoyo a la dictadura de Bachar el Asad, debería ser sometida a escrutinio de la justicia.

Pregunta. Asistimos en estos días a una intensa actividad diplomática para frenar el conflicto. En su opinión, ¿qué hace falta para alcanzar la paz?

Respuesta. Yo trabajo directamente con personas afectadas por esta guerra. Así que permítame asegurarle que la gente en Ucrania sueña con la paz. Porque la guerra es horrible. Lamentablemente, Putin no quiere la paz. Putin quiere alcanzar su objetivo. Y cuando observamos la situación actual, vemos cómo Putin intenta simular negociaciones de paz para, primero, ganar tiempo, y segundo, reducir el nivel de apoyo a Ucrania y así facilitar su objetivo de ocupar todo el país. Y la cuestión principal en todas estas conversaciones de paz es si podemos hacer que Putin se detenga. No me refiero solo a una pausa operativa, retirarse y reanudar el acto de agresión, sino lograr una paz duradera.

P. ¿Y cómo se logra eso?

R. Significa que debemos empezar a discutir, primero, garantías de seguridad reales para Ucrania, para que Putin entienda que le es imposible alcanzar su objetivo de ocupar todo el país y avanzar más, atacar al siguiente. Y segundo, que Estados Unidos y la Unión Europea deben tomar acciones decisivas para hacer que el precio para Putin de continuar la guerra sea más alto que el precio de detenerla.

P. ¿Cuál es el objetivo final de Putin cuando decidió atacar Ucrania? ¿Se trata solo de Ucrania o es algo más?

R. No se trata solo de Ucrania. Rusia es un imperio. Un imperio tiene un centro, pero no tiene fronteras. Un imperio siempre intenta expandirse. Estas no son mis palabras. Esto es lo que dijo Vladímir Putin, quien afirmó que las fronteras de la Federación Rusa “no tienen fin”. Y lo he visto incluso en mi trabajo de derechos humanos. Cuando entrevisté a personas que sobrevivieron al cautiverio ruso, me contaron que los rusos ven su futuro así: primero ocuparemos Ucrania y luego, junto con ustedes, iremos a conquistar otros países. Putin ve a Ucrania como un puente para atacar al siguiente país europeo. Su lógica es histórica. Sueña con su legado. Quiere restaurar por la fuerza el imperio ruso porque el colapso de la Unión Soviética fue, cito sus palabras, “la mayor catástrofe geopolítica del siglo pasado”. Así que quiere venganza. Y esto significa que la gente en la Unión Europea está a salvo solo porque los ucranios aún resisten y no permiten que el ejército ruso avance y ataque al siguiente país.

P. La organización que usted lidera fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz. El presidente Donald Trump está muy interesado en ganar uno, pero no parece preocuparse mucho por los derechos humanos y la democracia. Y el plan de 28 puntos que vimos hace poco en realidad ignoraba completamente el aspecto de la justicia en el futuro de este conflicto. ¿Qué piensa de las iniciativas de Trump?

Oleksandra Matviichuk. MÁRIO CRUZ MARIO CRUZ

R. Creo que es un buen intento de parar la guerra. El presidente Trump dijo que quiere terminar esta guerra porque le importan las personas que mueren. Pero eso también significa que debe preocuparse por las personas que mueren en las cárceles rusas. Y se necesita incluir la dimensión humana en el plan de paz. Y en esos 28 puntos no hay ni una palabra sobre los millones de personas que viven bajo ocupación rusa. Esto no está bien. Estamos hablando de millones de ucranios que viven en el terror sin herramientas para proteger sus derechos, su libertad, su propiedad, sus vidas, sus hijos, sus seres queridos. La ocupación rusa no es solo cambiar de un gobierno a otro. La ocupación rusa significa desapariciones forzadas, tortura, violación, negación de tu identidad, adopción forzada de tus propios hijos, campos de filtración y fosas comunes. Debemos hablar de qué ocurrirá con más de 20.000 niños ucranios deportados ilegalmente y separados de sus familias. Hay muchas cuestiones humanitarias urgentes, y creo que no está bien que los políticos solo hablen de intereses geopolíticos y no hablen de las personas.

P. ¿Qué opina de los europeos? Han estado dando apoyo a Ucrania —financiero, militar, diplomático—. ¿Es suficiente?

R. Recientemente escuché a una alta funcionaria del Gobierno sueco que informó de cuánto dinero habían destinado para apoyar a Ucrania [enseña en su móvil una imagen de una presentación]. Son 170.000 millones de euros. Y cuánto dinero han gastado comprando productos de Rusia. Y se puede ver que son 311.000 millones, mucho más. Esta es la respuesta. Hemos escuchado muchas palabras decisivas de la Unión Europea. Palabras muy correctas. Necesitamos acciones correctas. Hay palabras, hay acciones y hay una brecha. Y el liderazgo de la Unión Europea se comporta como si tuviera tiempo. Como si tuvieran varios años antes de que Rusia empezara a atacar. Pero Putin no es estúpido. ¿Por qué creen que les dará varios años para prepararse y no atacará ahora?

P. ¿Qué debería hacer Europa?

R. Creo que para recuperar la iniciativa la Unión Europea debe tomar acciones decisivas. Como crear un tribunal especial sobre la agresión, usar los activos rusos congelados para la autodefensa y la reconstrucción de Ucrania. Y también ayudar a Ucrania a cerrar el espacio aéreo. Literalmente no entiendo cuál es el problema para derribar un pedazo de metal que cuesta 1.000 euros. Me refiero a un dron ruso. No es un avión con piloto, solo un pedazo de metal. Rusia envía cada día cientos y cientos de drones para destruir infraestructura civil ucrania. Y lo logran, porque ahora hemos perdido la gran mayoría de la infraestructura energética en Ucrania, lo que genera una amenaza real para millones de personas que podrían afrontar el invierno sin calefacción, sin agua, sin energía, sin electricidad. Es un problema vital porque no se puede ni calentar leche para un recién nacido.

Oleksandra Matviichuk, en Saint-Vincent (Valle de Aosta, Italia), en el marco del Grand Continent Summit, el 4 de diciembre. MARIO CRUZ

P. En Ucrania, una investigación anticorrupción ha forzado la dimisión del jefe de gabinete del presidente. Es señal de que las instituciones democráticas ucranias funcionan, pero al mismo tiempo es un golpe durísimo para un gobierno en tiempos de guerra. ¿Cuál es su opinión sobre este asunto?

R. Empezaré con mi emoción. Yo estaba furiosa. Furiosa, como millones de personas en Ucrania, por una razón obvia: todos donamos mucho. Donamos al ejército ucranio, a los heridos, a las personas que perdieron todo en esta guerra, a las víctimas de crímenes de guerra rusos. Los pensionistas ucranios dan lo último de sus pensiones como donación. Pero cuando miramos la situación desde un punto de vista pragmático, primero, este escándalo de corrupción no surgió por una investigación periodística, sino por una investigación oficial de los organismos estatales anticorrupción, lo que demuestra que estos organismos oficiales anticorrupción están funcionando eficazmente. Hace solo 12 años, esto era impensable, porque antes de la Revolución de la Dignidad [el Maidán], estas personas eran intocables. Es señal de que vamos por el camino correcto y avanzamos. Y lo segundo, que es muy importante: esta investigación oficial de los organismos anticorrupción fue posible porque este verano una enorme cantidad de personas salieron a las calles en Kiev y otras ciudades para protestar pacíficamente contra un intento del Parlamento ucranio de limitar la independencia de los organismos anticorrupción. Y tuvimos éxito. Preservamos esa independencia. Y esto no es un signo de debilidad. Es un signo de fortaleza de la sociedad ucrania. Porque, una vez más, somos muy diferentes de Rusia. Nuestra fuente de supervivencia no es la resiliencia de arriba hacia abajo. No es una vertical centralizada. Está en la democracia local, en la libertad de expresión, en la agencia de la gente común, en iniciativas de base, en la autoorganización y en la creencia de las personas de que sus esfuerzos importan. Así que sí, no somos perfectos. Tenemos muchos problemas que nos tomamos en serio. Es nuestra responsabilidad. Pero seguimos siendo una democracia. Una democracia en transición y vamos por el camino correcto.