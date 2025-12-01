Macron cree que solo Ucrania puede decidir sobre su territorio y Zelenski pide que no se premie a Rusia por la guerra

El presidente francés, Emmanuel Macron, recibe a su homólogo ucranio, Volodímir Zelenski, en el Palacio del Elíseo, este lunes en París.

La visita del líder ucranio a París se produce un día antes de la reunión en Moscú del enviado especial de Trump con Putin

El presidente francés, Emmanuel Macron, recibió este lunes en París al presidente ucranio, Volodímir Zelenski, “en un momento decisivo para la paz en Ucrania y en Europa”, según sus palabras. Ambos dirigentes, que se han visto por segunda vez en 15 días, hablaron del plan de paz presentado por EE UU y de las garantías de seguridad para Kiev en un escenario postbélico. Es la décima visita del mandatario ucranio desde la invasión rusa de Ucrania, que se produce cuando el enviado especial de Donald Trump, Steve Witkoff, viaja a Moscú para verse el martes con Vladímir Putin y tratar de avanzar en las negociaciones de paz.

En su comparecencia con Zelenski, Emmanuel Macron dudó de la voluntad de Moscú para llegar a un acuerdo, pues recordó que “en el momento en el que hablamos de paz, Rusia sigue matando y destruyendo”, en referencia a los últimos ataques con drones en Dnipró. “Es un insulto y un obstáculo para la paz”, señaló.

Macron quiere reivindicar el papel de Europa en un momento en el que se aceleran las conversaciones entre Estados Unidos y Rusia para un posible acuerdo, basado en el plan de 28 puntos presentado por Washington hace dos semanas y que incluiría la cesión de territorios por parte de Kiev.

Por eso, Macron recordó que aunque “EE UU ha asumido el papel de mediador”, las condiciones de paz no se pueden negociar “sin los ucranianos y sin los europeos”, y advirtió que “solo Ucrania puede discutir sobre sus territorios, porque son los suyos”.

Zelenski recordó que “Rusia debe pagar por haber iniciado esta guerra, como agresor”. “Hay que acabar esta guerra de manera digna y preservar la independencia de Ucrania”, señaló el mandatario, que admitió que “la parte territorial es la más difícil” de cara a las negociaciones. En caso de acuerdo, debe garantizarse “que Rusia no tenga la impresión de que está recibiendo una recompensa por esta guerra”, alertó.

El presidente francés, Emmanuel Macron, y su homólogo ucranio, Volodímir Zelenski, durante una rueda de prensa, este lunes en el Palacio del Elíseo en París. Associated Press/LaPresse (APN)

Macron recibió a Zelenski a primera hora de la mañana y después almorzaron juntos. Además de abordar el plan estadounidense, las conversaciones se centraron en el trabajo realizado en el marco de la coalición de voluntarios, el grupo que reúne a más de una treintena de países dispuestos a dar garantías de seguridad a Kiev cuando acabe la guerra. Este trabajo, según Macron, “ya se ha finalizado” con los aliados europeos.

En principio iba a ser una reunión bilateral, pero acabó incluyendo a líderes europeos. Tras el almuerzo, que duró varias horas, ambos dirigentes hablaron por teléfono con el primer ministro británico, Keir Starmer, el canciller alemán, Friedrich Merz, así como con el presidente del Consejo Europeo, António Costa, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, y Mark Rutte, secretario general de la OTAN.

También conversaron con Steve Witkoff, que se verá este martes con Vladímir Putin en Moscú para tratar de avanzar en las negociaciones de paz. Su última visita a Moscú fue el pasado agosto. “Saludo los esfuerzos de mediación realizados por EE UU”, dijo Macron, que recordó también que tras la reunión de este martes “se clarificará si Rusia tiene voluntad de avanzar”. Recordó, además, que el plan estadounidense “por el momento, no es un plan completo”.

Zelenski y Macron, este lunes en París. Associated Press/LaPresse (APN)

La última visita del presidente ucranio a París fue hace tan solo dos semanas, cuando Zelenski y Emmanuel Macron sellaron un acuerdo histórico de defensa para Kiev, que incluye la compra de 100 cazas Rafale. Días después, el francés anunció la creación de un nuevo servicio militar voluntario, para ampliar las reservas militares ante la amenaza rusa y la posibilidad de que el conflicto se extienda.

Este martes, Zelenski hará su primer viaje oficial a Irlanda, país que no forma parte de la OTAN y no ha apoyado militarmente a Kiev. La visita de este lunes se produce en un momento delicado para el presidente ucranio, tras la dimisión el pasado viernes de su jefe de gabinete y mano derecha, Andrii Yermak, implicado supuestamente en una red de cobro de comisiones y blanqueo de dinero. Preguntado sobre ello, Macron rechazó “dar lecciones a Ucrania” en materia de corrupción.