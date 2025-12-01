Ir al contenido
_
_
_
_
Internacional
Guerra de Rusia en Ucrania

Macron cree que solo Ucrania puede decidir sobre su territorio y Zelenski pide que no se premie a Rusia por la guerra

La visita del líder ucranio a París se produce un día antes de la reunión en Moscú del enviado especial de Trump con Putin

Raquel Villaécija
París -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

El presidente francés, Emmanuel Macron, recibió este lunes en París al presidente ucranio, Volodímir Zelenski, “en un momento decisivo para la paz en Ucrania y en Europa”, según sus palabras. Ambos dirigentes, que se han visto por segunda vez en 15 días, hablaron del plan de paz presentado por EE UU y de las garantías de seguridad para Kiev en un escenario postbélico. Es la décima visita del mandatario ucranio desde la invasión rusa de Ucrania, que se produce cuando el enviado especial de Donald Trump, Steve Witkoff, viaja a Moscú para verse el martes con Vladímir Putin y tratar de avanzar en las negociaciones de paz.

En su comparecencia con Zelenski, Emmanuel Macron dudó de la voluntad de Moscú para llegar a un acuerdo, pues recordó que “en el momento en el que hablamos de paz, Rusia sigue matando y destruyendo”, en referencia a los últimos ataques con drones en Dnipró. “Es un insulto y un obstáculo para la paz”, señaló.

Macron quiere reivindicar el papel de Europa en un momento en el que se aceleran las conversaciones entre Estados Unidos y Rusia para un posible acuerdo, basado en el plan de 28 puntos presentado por Washington hace dos semanas y que incluiría la cesión de territorios por parte de Kiev.

Por eso, Macron recordó que aunque “EE UU ha asumido el papel de mediador”, las condiciones de paz no se pueden negociar “sin los ucranianos y sin los europeos”, y advirtió que “solo Ucrania puede discutir sobre sus territorios, porque son los suyos”.

Zelenski recordó que “Rusia debe pagar por haber iniciado esta guerra, como agresor”. “Hay que acabar esta guerra de manera digna y preservar la independencia de Ucrania”, señaló el mandatario, que admitió que “la parte territorial es la más difícil” de cara a las negociaciones. En caso de acuerdo, debe garantizarse “que Rusia no tenga la impresión de que está recibiendo una recompensa por esta guerra”, alertó.

Macron recibió a Zelenski a primera hora de la mañana y después almorzaron juntos. Además de abordar el plan estadounidense, las conversaciones se centraron en el trabajo realizado en el marco de la coalición de voluntarios, el grupo que reúne a más de una treintena de países dispuestos a dar garantías de seguridad a Kiev cuando acabe la guerra. Este trabajo, según Macron, “ya se ha finalizado” con los aliados europeos.

En principio iba a ser una reunión bilateral, pero acabó incluyendo a líderes europeos. Tras el almuerzo, que duró varias horas, ambos dirigentes hablaron por teléfono con el primer ministro británico, Keir Starmer, el canciller alemán, Friedrich Merz, así como con el presidente del Consejo Europeo, António Costa, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, y Mark Rutte, secretario general de la OTAN.

También conversaron con Steve Witkoff, que se verá este martes con Vladímir Putin en Moscú para tratar de avanzar en las negociaciones de paz. Su última visita a Moscú fue el pasado agosto. “Saludo los esfuerzos de mediación realizados por EE UU”, dijo Macron, que recordó también que tras la reunión de este martes “se clarificará si Rusia tiene voluntad de avanzar”. Recordó, además, que el plan estadounidense “por el momento, no es un plan completo”.

La última visita del presidente ucranio a París fue hace tan solo dos semanas, cuando Zelenski y Emmanuel Macron sellaron un acuerdo histórico de defensa para Kiev, que incluye la compra de 100 cazas Rafale. Días después, el francés anunció la creación de un nuevo servicio militar voluntario, para ampliar las reservas militares ante la amenaza rusa y la posibilidad de que el conflicto se extienda.

Este martes, Zelenski hará su primer viaje oficial a Irlanda, país que no forma parte de la OTAN y no ha apoyado militarmente a Kiev. La visita de este lunes se produce en un momento delicado para el presidente ucranio, tras la dimisión el pasado viernes de su jefe de gabinete y mano derecha, Andrii Yermak, implicado supuestamente en una red de cobro de comisiones y blanqueo de dinero. Preguntado sobre ello, Macron rechazó “dar lecciones a Ucrania” en materia de corrupción.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

Macron recupera el servicio militar ante la amenaza rusa: “Hay que prepararse para el peligro”

Daniel Verdú | París
Zelenski presidencia solitario

Zelenski inicia su presidencia en solitario en un momento crucial de la guerra

Cristian Segura | Kiev

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
SEMANA BLACK FRIDAY AMAZON. Auriculares inalámbricos con Bluetooth 5.4. COMPRA POR 23,99€ (73% DE DESCUENTO)
SEMANA BLACK FRIDAY AMAZON. Auriculares inalámbricos con Bluetooth 5.4. COMPRA POR 23,99€ (73% DE DESCUENTO)
escaparate
Luz de emergencia V16 VZero de alta potencia. COMPRA POR 38,50€ (23% DE DESCUENTO)
Luz de emergencia V16 VZero de alta potencia. COMPRA POR 38,50€ (23% DE DESCUENTO)
escaparate
Echo Pop. Altavoz inteligente Bluetooth con Alexa. COMPRA POR 25,99€ (53% DE DESCUENTO)
Echo Pop. Altavoz inteligente Bluetooth con Alexa. COMPRA POR 25,99€ (53% DE DESCUENTO)
escaparate
Moulinex Freidora de Aire Easy Fry XL. Compra por 89,49€ (40% DE DESCUENTO)
Moulinex Freidora de Aire Easy Fry XL. Compra por 89,49€ (40% DE DESCUENTO)
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
cursos
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
cursos
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
cursos
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA - Administración y Dirección de Empresas
MBA - Administración y Dirección de Empresas
cursos
Máster en Neuroeducación
Máster en Neuroeducación
cursos
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
cursos
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
_
_