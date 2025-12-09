Zelenski está dispuesto a organizar elecciones en plena guerra si EE UU y la Unión Europea garantizan la seguridad

La promesa llega después de que Donald Trump le acuse de valerse del conflicto bélico para no celebrar comicios

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha declarado este martes que está dispuesto a impulsar una reforma legal para organizar elecciones sin necesidad de que termine la guerra, siempre que Estados Unidos y los aliados europeos de Kiev garanticen la seguridad del proceso. Este anuncio llega después de que su homólogo estadounidense, Donald Trump, dijera la víspera que ha llegado el momento de celebrar comicios.

“Pido ahora, y lo digo abiertamente, que Estados Unidos me ayude. Junto con nuestros socios europeos, podemos garantizar la seguridad que se necesita para celebrar elecciones. Si esto se da, Ucrania estará lista para organizar elecciones en un plazo de entre 60 y 90 días desde ahora”, afirmó Zelenski, según medios ucranios, tras reunirse en Italia con la primera ministra de ese país, Giorgia Meloni.

El presidente agregó que ha pedido a los diputados que elaboren propuestas legislativas que permitan la modificación de la ley electoral. “Estoy esperando propuestas de nuestros socios, esperando sugerencias de nuestros diputados, y estoy dispuesto a convocar elecciones”, subrayó.

Zelenski asumió su cargo de presidente en 2019 y su mandato de cinco años terminó el 20 de mayo de 2024, cuando se extendió de manera automática al prohibir la Constitución ucrania la celebración de elecciones mientras la ley marcial esté en vigor.

El presidente y la mayor parte de líderes de opinión y partidos políticos del país coincidían hasta ahora en la imposibilidad no solo legal, sino también organizativa de llevar a cabo una campaña electoral y las correspondientes votaciones en medio de la guerra.

Trump dijo en una entrevista emitida esta semana que la administración de Zelenski está “utilizando la guerra para no celebrar elecciones”. “No sé quién ganaría, pero no se han celebrado elecciones durante mucho tiempo. Saben, hablan de democracia, pero llega un punto en el que ya no es democracia”, agregó Trump.