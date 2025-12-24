Feliz Navidad a los cristianos que no creen en Jesús

Artículos estrictamente de opinión que responden al estilo propio del autor. Estos textos de opinión han de basarse en datos verificados y ser respetuosos con las personas aunque se critiquen sus actos. Todas las columnas de opinión de personas ajenas a la Redacción de EL PAÍS llevarán, tras la última línea, un pie de autor —por conocido que éste sea— donde se indique el cargo, título, militancia política (en su caso) u ocupación principal, o la que esté o estuvo relacionada con el tema abordado

Quiero desear una feliz Navidad a todos los lectores, pero muy en especial a la alcaldesa de Ripoll y líder de Aliança Catalana, Sílvia Orriols, que acaba de vanagloriarse de cortar el suministro eléctrico a unos marroquíes justo al comienzo del invierno y con esta apostilla tuitera, digna del trato de excelentísima que recibe como alcaldesa: “Mierda de país que nos habéis dejado”. También le deseo una muy feliz Navidad a Xavier García Albiol, alcalde de Badalona, que ha puesto en la calle a decenas de inmigrantes que han ido a montar su portal de Belén bajo el puente de una autopista. Reservo una felicitación navideña muy cariñosa para Santiago Abascal y todos los militantes y votantes de Vox, tan preocupados por la inmigración, sin olvidarme de los dirigentes del Partido Popular que les hacen los coros, secundando, tejiendo complicidades o callando ominosamente ante la escalada racista. Añado a este grupo a todos los partidos que comprenden a los xenófobos y les bailan el agua, desde la modificación de las estadísticas policiales en Cataluña y Euskadi al uso espurio de las tribunas parlamentarias para “entender” la preocupación de los racistas.

Como defensores de una homogeneidad cultural europea basada en el cristianismo, supongo que celebrarán con fervor estos días y se acordarán esta noche del nacimiento de Jesús de Nazaret. Al montar los belenes en sus casas, además de sentirse luchadores cristianos frente a la invasión islámica, habrán tenido ocasión de meditar sobre el significado de la escena. Más allá del caganer y del río hecho con papel de plata, el portal de Belén evoca el nacimiento de un niño desplazado y, pronto, refugiado y víctima de la persecución política de Herodes. Esta noche se conmemora un milagro que sucede en muchos lugares de Europa hoy: niños que nacen en portales, a resguardo precario de la violencia y del hambre. Seguro que García Albiol y Orriols dedican un pensamiento a los inmigrantes que han dejado a la intemperie.

Y si les da por asistir a la misa del Gallo, tal vez el cura recite el pasaje evangélico de Mateo, 25, cuyos versículos 34, 35 y 36 dicen, en la bellísima traducción española de Casiodoro de Reina: “Venid, benditos de mi Padre, poseed el Reino aparejado para vosotros desde la fundación del mundo: porque tuve hambre y dísteme de comer, tuve sed y dísteme de beber, fui huésped y recogísteme, desnudo y cubrísteme, enfermo y visitástesme, estuve en la cárcel y viniste a mí”.

A todos estos guardianes del cristianismo les deseo una feliz y cristianísima Nochebuena.