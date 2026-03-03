El PSOE exige una investigación tras el caso de la concejala de Palencia: “¿Cuántas viviendas se han adjudicado a miembros del PP?”

“Qué suerte tienen en el PP con la vivienda de protección oficial”, dice el candidato de Podemos a la Junta de Castilla y León

La noticia de una concejal del PP de Palencia que ha recibido un chalé con piscina de protección oficial en un caso con similitudes al de Alicante ha irrumpido de lleno en la campaña electoral de Castilla y León. El caso, desvelado este martes por EL PAÍS, ha puesto en el foco las promociones de viviendas de protección oficial en la región presidida por el popular Alfonso Fernández Mañueco.

Laura Lombraña es concejal del PP en Palencia desde 2019, cuando fue nombrada responsable del área de Cultura, Turismo, Fiestas y Deportes hasta 2023. Ahora, ya en la oposición, sigue con su acta del PP. La edil formó parte de la corporación municipal que en 2019 enajenó un solar para la construcción privada de 47 chalés de protección oficial con piscina privada. Lombraña fue agraciada con uno de estos chalés, sin un sorteo previo, como indica una de las normativas de vivienda de la Junta de Castilla y León.

“Vamos a exigir”, ha dicho este martes el candidato socialista a la Junta, Carlos Martínez, “una apertura de investigación para conocer en cuántos municipios de esta comunidad autonóma se han practicado estas malas artes en la concesión de las viviendas. ¿Cuántas se han adjudicado a miembros del PP?, ¿de qué forma? Y sin sorteo”.

“Y ahora una concejala de Palencia. Qué suerte tienen en el PP con la vivienda protección oficial”, ha escrito en X el candidato de Podemos, Miguel Ángel Llamas.

Por su parte, Lombraña, la concejal del PP, ha emitido un comunicado a la prensa este martes donde defiende la legalidad de la adjudicación de su vivienda. “La vivienda fue adjudicada conforme a la normativa vigente, mediante el procedimiento legalmente establecido y con los mismos requisitos y controles que para cualquier otro solicitante, cumpliendo estrictamente todos los requisitos exigidos por la ley”, ha escrito.

“Convertir un procedimiento administrativo legal en una sospecha política es una estrategia conocida: insinuar sin probar, señalar sin demostrar y generar titulares en campaña. Pero la realidad es contundente: no existe irregularidad alguna”.

Lombraña aseguró este lunes a este periódico que se enteró de esta promoción por una inmobiliaria. “A mi me llaman de la inmobiliaria para decirme que cumplo con los requisitos. Yo no sé si ha habido un sorteo, no lo sé. Yo veo un anuncio y me interesa”. También ha omitido en el portal de Transparencia del Ayuntamiento que cuenta con esta vivienda desde 2023.

La ley autonómica de vivienda se modificó en 2013 con el fin de que el sorteo de cualquier promoción de vivienda de protección oficial sea obligatorio para las viviendas de protección oficial de promoción privada, como este caso, para cumplir así el principio de igualdad en el acceso a estas viviendas de protección oficial.